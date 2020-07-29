Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 28 июл, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 28 июл, 12:55
СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России Общество, 09:28 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 09:21 Столкновение автобуса и «Газели» в Москве попало на видео Общество, 09:09 Цифровые решения для бизнеса будущего с поправкой на пандемию. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 08:52 Что такое «вторая карьера» и как она помогает удерживать сотрудников Pro, 08:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Общество, 08:33 Малкин и Михеев набрали по очку в первом матче НХЛ после карантина Спорт, 08:31 Несгибаемые технологии: 97% российских стартапов сумели пережить кризис Pro, 08:30 Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест Общество, 08:24 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Старейший в мире оператор tax free впервые раскрыл свою выручку в России Бизнес, 08:00 РБК Pro: как потерпеть фиаско в App Store. Ошибки неопытных разработчиков Pro, 07:48 Пассажирка автобуса погибла в аварии с грузовой «Газелью» в Москве Общество, 07:39 Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга» Общество, 07:31
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Академик Черский» больше не принадлежит «Газпрому», Билл Гейтс назвал изъяны тестирования на COVID-19, закупки «Роскосмоса» засекретят, кого коснется конфискация подозрительных вкладов; главные новости — в обзоре РБК

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), перестал принадлежать «Газпрому», следует из квартального раскрытия компании.

  • Собственник этого судна, АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома». Теперь его нет в составе монополии.
  • Компании Nord Stream 2, принадлежащей «Газпрому», осталось достроить около 6% газопровода «Северный поток-2». Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести американские конгрессмены.
  • Однако, как говорил РБК еще 1 июня источник в газовой монополии, в «Газпроме» считают, что санкционные риски в связи с работой «Академика Черского» удалось нивелировать.

Билл Гейтс раскритиковал тестирование на COVID в США

С начала пандемии в США проведено почти 53 млн тестов на коронавирус, в том числе 5 млн положительных. Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что эти цифры ни о чем не говорят.

  • В интервью телеканалу CNBC бизнесмен раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус. По его мнению, сейчас большинство тестов не более чем «пустая трата времени», поскольку потом приходится слишком долго ждать результатов.
  • Тестирование должно проводиться как можно быстрее, считает он. Это необходимо, чтобы каждый мог изолироваться и не подвергать опасности других.
  • По данным компании Quest Diagnostics, сейчас среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов в США превышает два дня. Остальным приходится ждать более семи дней.

Минюст объяснил, кому надо бояться конфискации вкладов

Накануне газета «Известия» сообщила, что Минфин предложил поправки, по которым конфисковать можно будет и денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Но, как выяснилось, автором инициативы выступает Минюст и его законопроект не затронет обычных граждан.

  • В Минюсте РБК уточнили, что поправки о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, обязанных по должности декларировать свое имущество, и их близких.
  • Поправки должны ликвидировать имеющуюся лакуну: сейчас у коррупционеров нельзя конфисковать вклады и наличные деньги, а только имущество.
  • В Минюсте уточнили, что изменения потребуется внести не только в Гражданский, но и в Бюджетный кодекс, чтобы определить, куда следует зачислить изъятые средства. По нормам Бюджетного кодекса, средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Закупки «Роскосмоса» засекретят

Правительство разработало проект постановления, которое позволит применять закрытые способы определения поставщиков при осуществлении закупок в космической сфере.

  • В «Роскосмосе» ранее заявляли, что это предотвратит утечки информации за рубеж и поможет в борьбе с санкциями в отношении организаций ракетно-космической отрасли.
  • Под постановление подпадут работы по исследованию и использованию космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Закрытым способом будут также определяться поставщики или исполнители работ по созданию и модернизации космической техники.
  • При проведении таких закупок заказчик не будет размещать о них информацию и документы в единой системе закупок, кроме непосредственного извещения о проведении.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter