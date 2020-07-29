Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Академик Черский» больше не принадлежит «Газпрому», Билл Гейтс назвал изъяны тестирования на COVID-19, закупки «Роскосмоса» засекретят, кого коснется конфискация подозрительных вкладов; главные новости — в обзоре РБК

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), перестал принадлежать «Газпрому», следует из квартального раскрытия компании.

Собственник этого судна, АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома». Теперь его нет в составе монополии.

Компании Nord Stream 2, принадлежащей «Газпрому», осталось достроить около 6% газопровода «Северный поток-2». Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести американские конгрессмены.

Однако, как говорил РБК еще 1 июня источник в газовой монополии, в «Газпроме» считают, что санкционные риски в связи с работой «Академика Черского» удалось нивелировать.

Билл Гейтс раскритиковал тестирование на COVID в США

С начала пандемии в США проведено почти 53 млн тестов на коронавирус, в том числе 5 млн положительных. Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что эти цифры ни о чем не говорят.