Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

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Законопроекты о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос РБК о проекте поправок в закон «О противодействии коррупции» и статью 235 Гражданского кодекса.

В министерстве пояснили, что законопроекты призваны создать механизм обращения в доход государства подозрительных денежных средств, поступивших на счета чиновников, обязанных подавать декларации. Конфискация станет возможной, «если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».

Под действие новых законопроектов подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, муниципальные служащие, и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Конфискация средств станет возможна после проверки законности доходов и по решению суда. Кроме того, в Минюсте уточнили, что изменения потребуется вносить и в Бюджетный кодекс, чтобы определить, куда следует зачислить изъятые средства.

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