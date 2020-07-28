Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Губернатор предложил руководству «Крыльев Советов» «ответить должностями» Спорт, 21:12 Выпускники лицея сына Лукашенко подписали обращение за честные выборы Общество, 21:09 Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов Общество, 20:56 В Киеве переименовали Российскую улицу в честь убитого в Донбассе солдата Общество, 20:54 Суд оштрафовал главу ФБК Жданова за неисполнение решения суда Политика, 20:46 Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы Общество, 20:37 Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом Общество, 20:12 МТС получил первую лицензию 5G. Что это значит для бизнеса и акций Инвестиции, 20:07 В США назвали номинантов на премию «Эмми» Общество, 20:05 «Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул Общество, 20:02 Глава «Формулы-1» допустил появление российской команды Спорт, 19:59 Роспотребнадзор не нашел возбудителя COVID-19 в морской воде в Крыму Общество, 19:55 Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантики Технологии и медиа, 19:47 Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID Политика, 19:42
Общество ,  
0 

Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Законопроекты о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос РБК о проекте поправок в закон «О противодействии коррупции» и статью 235 Гражданского кодекса.

В министерстве пояснили, что законопроекты призваны создать механизм обращения в доход государства подозрительных денежных средств, поступивших на счета чиновников, обязанных подавать декларации. Конфискация станет возможной, «если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».

Под действие новых законопроектов подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, муниципальные служащие, и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Конфискация средств станет возможна после проверки законности доходов и по решению суда. Кроме того, в Минюсте уточнили, что изменения потребуется вносить и в Бюджетный кодекс, чтобы определить, куда следует зачислить изъятые средства.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: конфискация, декларация, доходы, чиновники
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter