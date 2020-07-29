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Политика ,  
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Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство предложило определять поставщиков при проведении закупок для организаций в космической сфере закрытым способом. Это поможет не допустить утечки информации о закупках за рубеж

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Под постановление подпадут работы по исследованию и использованию космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Помимо этого, закрытым способом будут определяться поставщики или исполнители работ по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники.

При проведении таких закупок заказчик не будет размещать о них информацию и документы в единой системе закупок, кроме непосредственного извещения о проведении.

В пояснительной записке к проекту говорится, что проблема раскрытия информации о закупках и контрактах госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций, а также других организаций ракетно-космической промышленности является актуальной. В частности, иностранные государства выявляют и анализируют такую информацию, которая содержится в открытых системах.

«Роскосмос» предложил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В случае принятия постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Проект постановления подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В «Роскосмосе» отказались прокомментировать РБК инициативу правительства.

Госкорпорация предложила засекретить свои закупки, а также закупки дочерних и других организаций в ракетно-космической отрасли в июле 2019 года. Это помогло бы повысить информационную безопасность, предотвратить доступ третьих лиц к информации о закупках и помочь в борьбе с санкциями в отношении организаций ракетно-космической отрасли, посчитали в «Роскосмосе».

В начале июня 2020 года с предложением засекретить закупки «Роскосмоса» выступил и Минфин. Эта инициатива появилась в доработанном законопроекте ведомства в рамках реформы контрактной системы. Она должна ускорить и упростить процесс проведения закупок, а также повысить их качество. Также министерство предложило проводить в закрытом формате закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО).

Автор: Мария Лисицына
Теги: Роскосмос, закупки
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