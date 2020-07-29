Билл Гейтс назвал тестирование на COVID-19 в США пустой тратой времени

Основатель Microsoft отметил, что люди слишком долго ждут результатов анализов. Тестирование должно проводиться как можно быстрее для того, чтобы человек мог изолироваться и не подвергать опасности других людей, полагает Гейтс

Большинство американских тестов на коронавирус являются пустой тратой времени, поскольку заставляют людей слишком долго ждать результата, сказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

«Самая простая вещь, которая относится к этому безумию, это то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста за то, чтобы получить результат более чем через 48 часов. <...> Этот тест — пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство это просто пустая трата времени», — сказал Гейтс.

По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.

По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.