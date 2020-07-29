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Пандемия коронавируса ,  
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Билл Гейтс назвал тестирование на COVID-19 в США пустой тратой времени

Основатель Microsoft отметил, что люди слишком долго ждут результатов анализов. Тестирование должно проводиться как можно быстрее для того, чтобы человек мог изолироваться и не подвергать опасности других людей, полагает Гейтс

Большинство американских тестов на коронавирус являются пустой тратой времени, поскольку заставляют людей слишком долго ждать результата, сказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

«Самая простая вещь, которая относится к этому безумию, это то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста за то, чтобы получить результат более чем через 48 часов. <...> Этот тест — пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство это просто пустая трата времени», — сказал Гейтс.

По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.

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По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.

С начала пандемии в США проведено почти 53 млн тестов на коронавирус, сообщается на сайте Центров по контролю и предотвращению заболеваний. Из них положительных — 5 млн, однако организация сообщает, что это число не равно количеству заболевших, так как один человек мог пройти тестирование более одного раза.

Всего с начала распространения коронавируса в США заразились 4,3 млн человек, из них 149,2 тыс. умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Билл Гейтс, коронавирус, тестирование
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