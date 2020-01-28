Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации Политика, 19:07 Адвокат историка Соколова заявил о планах потребовать еще одну экспертизу Общество, 19:06 Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн Общество, 18:59 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 18:54 Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января Политика, 18:50 Власти ЕАО обратились к Китаю с просьбой не открывать пограничные пункты Общество, 18:41 Александр Емельяненко вышел из СИЗО в Анапе после семи суток ареста Спорт, 18:39 Иранские СМИ сообщили о гибели офицера ЦРУ со ссылкой на сайт с фейками Политика, 18:35 В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина Общество, 18:28 Почему Saudi Aramco инвестировала в блокчейн-стартап Крипто, 18:26 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:21 В двух регионах госпитализировали вернувшихся из Китая россиян Общество, 18:17 Какие ИТ-решения помогут ретейлерам сократить траты на мерчандайзеров Pro, 18:14 Минкультуры ответило на обвинения Макаревича в отказе финансировать фильм Общество, 18:13
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Единороссы исключили из своих рядов главу Чувашии, Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века», сроки наступления пика эпидемии в Китае, уменьшение доли малого бизнеса в экономике; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Vincent Yu / AP

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

После двух скандальных историй президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.

  • Причиной тому стали заявления и действия Игнатьева на двух публичных мероприятиях. Сначала он заявил, что некоторых журналистов и блогеров, пишущих о регионе, надо «мочить».
  • А спустя несколько дней на церемонии вручения ключей от машин для пожарных, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами».
  • Источники РБК сообщили, что Игнатьев будет уволен с занимаемой должности. Однако, по их словам, это не связано с вышеописанными скандалами. Отставка была запланирована гораздо раньше. Среди причин назывались состояние здоровья и низкие рейтинги Игнатьева.

В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

Пиковая стадия эпидемии в Китае может наступить через 7-10 дней, заявил в интервью Xinhua глава спецкомиссии по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

  • По его словам, масштабного роста заболевания тем не менее ожидать не стоит. По его словам, это связано с высоким уровнем технологий жизнеобеспечения.
  • Вспышка короновируса 2019-nCoV возникла в декабре в китайском городе Ухань и за короткий срок нанесла большой вред не только здоровью людей, но и экономике многих стран. В России, например, экспортеры краба рискуют недосчитаться в первом квартале минимум $80 млн выручки из-за снижения спроса в Китае.
  • Распространение вируса окажет, в первую очередь, влияние на корпорации, которые работают в области туризма, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch. Проблемы коснутся, в первую очередь, азиатских стран - Таиланда, Вьетнама и Сингапура.


Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США

Через два дня после встречи с американским лидером Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направится в Москву, где расскажет президенту России Владимиру Путину подробности плана США по ближневосточному урегулированию, известному также как «сделка века».

  • Нетаньяху и Трамп 27 января в Вашингтоне обсудили этот план и пришли к выводу, что он должен понравиться как израильской, так и палестинской стороне. Его детали, как ожидается, будут обнародованы 28 января в 20:00 мск.
  • Как ранее писали СМИ, план из 50 страниц предлагает экономические возможности для палестинцев и закрепление израильского контроля над спорной территорией.
  • С момента получения Израилем контроля над территориями на Западном берегу реки Иордан (более 50 лет) там было построено около 120 израильских поселений. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.


Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малых и средних предприятий (МСП) в российской экономике сокращается. Согласно подсчетам Росстата, в 2018 году она уменьшилась до 20,2% (в 2017-м составляла 22%), хотя по планам правительства должна неуклонно расти.

  • Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб. Таким образом на долю МСП пришлось около 19 трлн руб.
  • В марте 2018-го Владимир Путин поставил задачу к 2025 году увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%. Позже в соответствующем нацпроекте была поставлена более скромная цель — 32,5% ВВП к 2024 году.
  • Согласно планам, по итогам 2019 года доля МСП должна возрасти до 22,9%, а по итогам 2020-го — до 23,5%. Эти задачи предстоит решать уже новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter