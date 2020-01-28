Что случилось за день. Главные новости РБК

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Единороссы исключили из своих рядов главу Чувашии, Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века», сроки наступления пика эпидемии в Китае, уменьшение доли малого бизнеса в экономике; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Vincent Yu / AP

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

После двух скандальных историй президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Причиной тому стали заявления и действия Игнатьева на двух публичных мероприятиях. Сначала он заявил, что некоторых журналистов и блогеров, пишущих о регионе, надо «мочить».

А спустя несколько дней на церемонии вручения ключей от машин для пожарных, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами».

Источники РБК сообщили, что Игнатьев будет уволен с занимаемой должности. Однако, по их словам, это не связано с вышеописанными скандалами. Отставка была запланирована гораздо раньше. Среди причин назывались состояние здоровья и низкие рейтинги Игнатьева.

В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

Пиковая стадия эпидемии в Китае может наступить через 7-10 дней, заявил в интервью Xinhua глава спецкомиссии по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.