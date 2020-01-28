Политика , 28 янв, 15:52
0
Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 января, приедет в Москву, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину детали американского плана по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя израильского премьера. Также о планах Нетаньяху приехать в Москву на переговоры с российским лидером, сообщает «РИА Новости».
«Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о «сделке века », — заявили в канцелярии главы израильского правительства (цитата по «РИА Новости»).
Материал дополняется.