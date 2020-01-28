Нетаньяху раскроет Путину в Москве детали «сделки века» с США

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Сергей Ильницкий / AP)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 января, приедет в Москву, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину детали американского плана по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя израильского премьера. Также о планах Нетаньяху приехать в Москву на переговоры с российским лидером, сообщает «РИА Новости».

«Нетаньяху завтра летит в Москву, чтобы сообщить Путину о «сделке века », — заявили в канцелярии главы израильского правительства (цитата по «РИА Новости»).

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