Что случилось за день. Главные новости РБК

«Пусковые программы выполнены чуть более [чем] на 50%», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24». Причинами тому стали в том числе недостатки в организации работы.

В 2019 году с космодромов в Байконуре, Плесецке, Восточном и Куру (Французская Гвиана) «Роскосмос» совершил 25 пусков ракет-носителей. Все признаны успешными, а на протяжении предыдущих девяти лет, с 2010-го по 2018-й, хотя бы один пуск в году был признан неуспешным или аварийным.

Вице-премьер подчеркнул, что без ракетно-космической отрасли Россия жить не может, а потому ее нужно приводить в порядок. «Это системная, долгая, скрупулезная работа. Это и воспитание профессиональных кадров, которых сегодня недостаточно, управленцев всех уровней», — отметил Борисов.

Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

Большинство легальных букмекерских контор могут закрыться с 1 января 2020 года из-за изменений нормативно-правовой базы. Об этом предупредили в Ассоциации букмекерских контор (объединяет «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и др.).

Дело в том, что новый приказ Минэкономразвития вынуждает регионы до 1 января обновить свои правила землепользования и застройки и внести в них новый вид использования земли, обозначенный как «проведение азартных игр». Однако многие регионы этого сделать не успели. Таким образом деятельность букмекеров станет фактически нелегальной.

По версии ассоциации, это грозит увольнением более 20 тыс. человек, потере ежегодных поступлений в бюджет 5 млрд руб. и ростом незаконной игорной деятельности.

На проблему обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов, который направил письмо министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой принять срочные меры и внести поправки в новые правила.

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

Журнал оценил российских бизнесменов по росту состояния с 2010 года.Первое место в рейтинге досталось совладельцу НОВАТЭКа и «Сибура» Леониду Михельсону. За десять лет его состояние увеличилось на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд.