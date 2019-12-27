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Что случилось за день. Главные новости РБК
Украинский паспорт для воевавших в Донбассе, единственный успех космической отрасли в 2019 году, угроза закрытия букмекерских контор, самые успешные российские миллиардеры десятилетия; главные новости — в обзоре РБК

Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

Иностранцам, воевавшим против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, станет проще получить гражданство Украины. Решение приняло правительство страны.

  • «Мы утвердили механизм получения ими вида на жительство на Украине, что является первым шагом для получения гражданства», — пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
  • Это стало новой мерой Киева по улучшению демографической ситуации. Глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк ранее заявлял, что страна продолжает терять население, в особенности экономических мигрантов.
  • В этой связи власти страны приняли решение узаконить двойное гражданство. «Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — объяснял Соколюк.

Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

По словам вице-премьера Юрия Борисова, единственным успехом ракетно-космической отрасли России в этом году стало отсутствие аварийных ситуаций. В остальном она находится в непростой ситуации.

  • «Пусковые программы выполнены чуть более [чем] на 50%», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24». Причинами тому стали в том числе недостатки в организации работы.
  • В 2019 году с космодромов в Байконуре, Плесецке, Восточном и Куру (Французская Гвиана) «Роскосмос» совершил 25 пусков ракет-носителей. Все признаны успешными, а на протяжении предыдущих девяти лет, с 2010-го по 2018-й, хотя бы один пуск в году был признан неуспешным или аварийным.
  • Вице-премьер подчеркнул, что без ракетно-космической отрасли Россия жить не может, а потому ее нужно приводить в порядок. «Это системная, долгая, скрупулезная работа. Это и воспитание профессиональных кадров, которых сегодня недостаточно, управленцев всех уровней», — отметил Борисов.

Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

Большинство легальных букмекерских контор могут закрыться с 1 января 2020 года из-за изменений нормативно-правовой базы. Об этом предупредили в Ассоциации букмекерских контор (объединяет «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и др.).

  • Дело в том, что новый приказ Минэкономразвития вынуждает регионы до 1 января обновить свои правила землепользования и застройки и внести в них новый вид использования земли, обозначенный как «проведение азартных игр». Однако многие регионы этого сделать не успели. Таким образом деятельность букмекеров станет фактически нелегальной.
  • По версии ассоциации, это грозит увольнением более 20 тыс. человек, потере ежегодных поступлений в бюджет 5 млрд руб. и ростом незаконной игорной деятельности.
  • На проблему обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов, который направил письмо министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой принять срочные меры и внести поправки в новые правила.

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

Журнал оценил российских бизнесменов по росту состояния с 2010 года.Первое место в рейтинге досталось совладельцу НОВАТЭКа и «Сибура» Леониду Михельсону. За десять лет его состояние увеличилось на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд.

  • На второе место Forbes поместил его партнера Геннадия Тимченко (рост состояния — $20,8 млрд, до $22,7 млрд).
  • Следом идут совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (рост на $13,5 млрд до 23,8 млрд), крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс $13,2 млрд) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс $10,3 млрд).
  • Издание отмечает, что всех лидеров рейтинга объединяет одно — «своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли».
Автор: Сергей Витько
Теги: Донбасс, букмекерские конторы, миллиардеры, паспорта
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