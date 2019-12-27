Что случилось за день. Главные новости РБК

Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Иностранцам, воевавшим против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, станет проще получить гражданство Украины. Решение приняло правительство страны.
- «Мы утвердили механизм получения ими вида на жительство на Украине, что является первым шагом для получения гражданства», — пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
- Это стало новой мерой Киева по улучшению демографической ситуации. Глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк ранее заявлял, что страна продолжает терять население, в особенности экономических мигрантов.
- В этой связи власти страны приняли решение узаконить двойное гражданство. «Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — объяснял Соколюк.
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