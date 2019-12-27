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Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Воевавшим на стороне ВСУ добровольцам будет проще получить вид на жительство на Украине, что является первым шагом к получению гражданства
Фото: Евгений Малолетка / AP

Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы утвердили механизм получения ими вида на жительство на Украине, что является первым шагом для получения гражданства», — объяснил принятое решение на своей странице в сети Twitter премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В соответствии с действующим законодательством Украины для получения ее гражданства по обычной процедуре необходимо подтвердить факт законного проживания на территории страны в течение пяти лет.

В середине декабря глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк сообщил, что власти страны приняли решение узаконить двойное гражданство, так как заинтересованы в увеличении населения за счет мигрантов.

«Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — пояснил чиновник.

Это, однако, не коснется граждан России, которую на Украине называют страной-агрессором. В декабре президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона об упрощенном предоставлении гражданства россиянам, преследуемым на родине по политическим мотивам. Им необязательно будет подавать отказ от гражданства в российское консульство — достаточно будет подать заявление об отказе в украинские органы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Александр Гончарук, гражданство
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