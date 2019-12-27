Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

Лидером по росту состояния среди россиян с 2010 года стал совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон, за ним идут бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов

Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон стал лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за прошедшее десятилетие. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

По данным журнала, с 2010 года состояние Михельсона увеличилось на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд. На втором месте в списке наиболее разбогатевших бизнесменов — еще один акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (рост состояния — $20,8 млрд, до $22,7 млрд). Далее идут совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (рост на $13,5 млрд до 23,8 млрд), крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс $13,2 млрд) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс $10,3 млрд).

«Главных бенефициаров десятилетия объединяет одно — своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли», — отмечает Forbes.

В конце декабря журнал также составил рейтинг пяти россиян, которые разбогатели больше всех за 2019 год. Список возглавил Потанин, который за год прибавил к своему капиталу $7,8 млрд, далее идут Михельсон, Алекперов, Тимченко и Мордашов. При этом бизнесменом года среди россиян Forbes назвал владельца группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, который в августе за $1,35 млрд продал сооснователю Alibaba контроль в клубе НБА «Бруклин Нетс».