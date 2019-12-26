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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Интервью главы Минэнерго, россиян спросили о событиях года, США готовят кибератаку против российской элиты, Путин и Кудрин поспорили о нацпроектах; главные новости — в обзоре РБК

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Министр энергетики Александр Новак в интервью РБК рассказал о переговорах с Украиной, санкциях США против «Северного потока-2», сделке ОПЕК+ и загрязнении нефтепровода «Дружба».

  • По его словам, финализировать достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа предполагается «на этих выходных». «Мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше: законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года», — сообщил он. Новак отметил, что заключать долгосрочный контракт на поставку газа Украине, как это было в 2009 году, теперь не нужно.
  • Несмотря на санкции США, швейцарская Allseas еще теоретически может достроить газопровод «Северный поток-2», считает министр. «Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — отметил он. В любом случае газопровод будет достроен, пообещал глава Минэнерго.
  • Благодаря сделке ОПЕК+ о снижении нефтедобычи и последовавшему росту цен «бюджет получил за три года 6,2 трлн руб. дополнительных доходов», заявил Новак.
  • Министр также сообщил, что после инцидента с загрязнением нефтепровода «Дружба» весной этого года России удалось значительно уменьшить количество некачественной нефти. «Думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы [загрязненной нефти]», — добавил он.

Россияне назвали события и людей года

Левада-центр и ВЦИОМ спросили россиян о важнейших событиях года. Оба опроса показали, что таковыми граждане считают вступление в силу пенсионной реформы, открытие движения поездов по Крымскому мосту и допинговый скандал.

  • Респонденты Левада-центра также вспомнили о лесных пожарах в Сибири, летнем наводнении в Иркутской области, участии России в войне в Сирии и гибели моряков на подлодке в Баренцевом море.
  • Опрошенные ВЦИОМ среди важнейших событий назвали рост налогов, протесты в Москве, встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским и победу последнего на президентских выборах на Украине.
  • Человеком года респонденты Левада-центра назвали Путина. На втором месте оказался Зеленский. Участники опроса также вспомнили президента США Дональда Трампа и пилота Дамира Юсупова, который летом аварийно посадил самолет «Уральских авиалиний» под Жуковским.
  • ВЦИОМ предложил респондентам выбрать политика года (рейтинг возглавил Путин), спортсмена года (Хабиб Нурмагомедов), актера года (Александр Петров), музыканта (Филипп Киркоров) и писателя (Александр Пушкин).

В США подготовили кибератаку против российской элиты

Киберкомандование США подготовило операцию на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года. Действия будут направлены против российской политической и экономической элиты, пишет The Washington Post.

  • Речь идет либо о получении доступа и использовании конфиденциальной информации, либо о поиске разногласий между людьми из российской элиты. При этом президента Владимира Путина эта операция не затронет. Такой шаг «был бы слишком провокационным», говорят собеседники издания.
  • По данным газеты, подготовка операции началась после доклада разведки США о попытках России при помощи хакеров посеять разногласия среди американцев и обострить существующие противоречия в обществе.

Путин не согласился с данной Кудриным оценкой эффективности нацпроектов

Чтобы добиться выполнения нацпроектов, нужен более широкий инструментарий и дополнительные меры, заявил глава Счетной палаты на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где присутствовал Владимир Путин. В нынешнем виде нацпроекты не приведут к достижению национальных целей, сказал Кудрин.

  • Он считает маловероятным, что с 2021 года экономика страны будет расти на 3% и более. «Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — предупредил он.
  • Путин в ответ не согласился с тем, что нацпроекты «не дали необходимых ресурсов в эти сферы».
  • Президент добавил, что над «сопряжением» нацпроектов и национальных целей нужно подумать, но отметил, что по таким показателям, как продолжительность жизни, удается добиться результатов и при существующей системе.
Автор: Сергей Витько
Теги: Александр Новак, кибератака, Владимир Путин, нацпроекты
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