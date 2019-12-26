Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Интервью главы Минэнерго, россиян спросили о событиях года, США готовят кибератаку против российской элиты, Путин и Кудрин поспорили о нацпроектах; главные новости — в обзоре РБК

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

Министр энергетики Александр Новак в интервью РБК рассказал о переговорах с Украиной, санкциях США против «Северного потока-2», сделке ОПЕК+ и загрязнении нефтепровода «Дружба».

По его словам, финализировать достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа предполагается «на этих выходных». «Мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше: законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года», — сообщил он. Новак отметил, что заключать долгосрочный контракт на поставку газа Украине, как это было в 2009 году, теперь не нужно.

Несмотря на санкции США, швейцарская Allseas еще теоретически может достроить газопровод «Северный поток-2», считает министр. «Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — отметил он. В любом случае газопровод будет достроен, пообещал глава Минэнерго.

Благодаря сделке ОПЕК+ о снижении нефтедобычи и последовавшему росту цен «бюджет получил за три года 6,2 трлн руб. дополнительных доходов», заявил Новак.

Министр также сообщил, что после инцидента с загрязнением нефтепровода «Дружба» весной этого года России удалось значительно уменьшить количество некачественной нефти. «Думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы [загрязненной нефти]», — добавил он.

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