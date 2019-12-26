В США подготовили кибератаку против российской элиты

Американской киберкомандование намерено осуществить ее в случае вмешательства в президентские выборы 2020 года

Фото: Jose Luis Magana / AP

Киберкомандование США подготовило операцию против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года, сообщает Washington Post со ссылкой источники среди американских чиновников. Собеседники издания при этом указывают, что президента Владимира Путина эта операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях российского руководства. Другой вариант – поиск разногласий между людьми из российской элиты. Предполагается, что в этом киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент.

Подготовка операции связана с тем, что в прошлом месяце разведка предоставила секретный доклад, в котором говорится о том, что Россия при помощи хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе.

О решимости противостоять внешним угрозам ранее говорил и возглавляющий киберкомандование США генерал Пол Накасоне. «Защита нашей страны, защита наших выборов – то, чем мы будем заниматься каждый день», - заявил он.

Как сообщает Washington Post, определенные меры киберкомандование США уже приняло. В частности, речь идет об атаке так называемых троллей, которые в соцсетях действовали от имени американских граждан. В Вашингтоне уверены, что они действуют по заданию российского Агентства интернет-исследований.

Ранее в Конгрессе США разработали законопроект DAKSA. Он предполагает жесткие ограничения против России в том случае, если разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что Россия вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов.