Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 25 дек, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 25 дек, 13:00
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Общество, 04:23 В США подготовили кибератаку против российской элиты Политика, 03:57 Шойгу сообщил о восстановлении системы подготовки офицеров в России Общество, 03:52 Три человека пострадали при стрельбе во Франции Общество, 03:16 Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера Общество, 03:02 В Подмосковье два человека погибли в аварии с пятью машинами Общество, 02:44 Рогозин назвал сроки начала переговоров с NASA по окололунной станции Технологии и медиа, 02:26 Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище из-за пуска ракеты из сектора Газа Общество, 01:53 В Москве в квартире писателя-фантаста нашли похожие на гранаты предметы Общество, 01:40 В Дамаске пригрозили судом США за кражу сирийской нефти Политика, 01:21 В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России Политика, 00:56 Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади Общество, 00:47 Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты в 2020 году Общество, 00:18 Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Бизнес, 00:00
Политика ,  
0 
В США подготовили кибератаку против российской элиты
Американской киберкомандование намерено осуществить ее в случае вмешательства в президентские выборы 2020 года
Фото: Jose Luis Magana / AP

Киберкомандование США подготовило операцию против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года, сообщает Washington Post со ссылкой источники среди американских чиновников. Собеседники издания при этом указывают, что президента Владимира Путина эта операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях российского руководства. Другой вариант – поиск разногласий между людьми из российской элиты. Предполагается, что в этом киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент.

Подготовка операции связана с тем, что в прошлом месяце разведка предоставила секретный доклад, в котором говорится о том, что Россия при помощи хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять существующие противоречия в обществе.

О решимости противостоять внешним угрозам ранее говорил и возглавляющий киберкомандование США генерал Пол Накасоне. «Защита нашей страны, защита наших выборов – то, чем мы будем заниматься каждый день», - заявил он.

Как сообщает Washington Post, определенные меры киберкомандование США уже приняло. В частности, речь идет об атаке так называемых троллей, которые в соцсетях действовали от имени американских граждан. В Вашингтоне уверены, что они действуют по заданию российского Агентства интернет-исследований.

Ранее в Конгрессе США разработали законопроект DAKSA. Он предполагает жесткие ограничения против России в том случае, если разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что Россия вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: США
Материалы по теме
В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter