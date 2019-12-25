Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
В Москве по делу генерала-лейтенанта ФТС арестовали двух таможенников Общество, 19:27 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 19:24 Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу» Финансы, 19:16 Где Восток встречает Запад: районы Стамбула, куда лучше не заглядывать РБК Стиль и Visa, 19:08 Пас Дацюка одной рукой, две драки и шутка Мозякина. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 19:06 Тимченко заявил об отсутствии интереса к рынкам нефти и газа Бизнес, 19:06 Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России Спорт, 19:03 Россельхозбанк поддержал экспорт знаменитой белёвской пастилы Пресс-релиз, 18:59 Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу» Технологии и медиа, 18:44 Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Политика, 18:41 Как пережить зиму комфортно: 5 простых интерьерных решений Партнерский материал, 18:39 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:34 Путин раскритиковал реализацию нацпроектов в 2019 году Экономика, 18:29 Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности Общество, 18:27
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Гуцериев появился в Кремле, сооснователя Рунета отправили под домашний арест, два инцидента с Ми-8 в один день, Набиуллина высказалась о продаже доли в Сбербанке; главные новости — в обзоре РБК
Фото: МЧС России / ТАСС

Михаил Гуцериев прибыл на встречу в Кремль

Основатель группы «Сафмар» прибыл в Кремль для участия во встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Это первое появление Михаила Гуцериева на публике после сообщений об обысках в структурах, связанных с ним.

  • «Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он корреспонденту РБК.
  • 18 декабря в связанных с Гуцериевым структурах прошли следственные действия. В частности, сотрудники ОМОН пришли в офис «ФортеИнвеста» (гендиректор компании — сын Гуцериева Саид).
  • По данным источников РБК, в материалах дела речь идет о контрабанде нефтепродуктов в Турцию, которые переправлялись оттуда на Украину. Объем контрабанды оценивался в 100 тыс. т, а ущерб — в 2 млрд руб.
  • Отвечая на вопрос корреспондента РБК о наличии информации по обвинению в контрабанде, Гуцериев сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Дело против бывшего замминистра связи Алексея Солдатова связано с переносом около 490 тыс. IPv4-адресов из РосНИИРОС в чешскую Reliable Communications. Солдатов является совладельцем этой компании, пишет Meduza.

  • В среду, 25 декабря, Тверской районный суд Москвы поместил его под домашний арест до 28 января 2020 года.
  • IPv4 — первая широко используемая версия протокола IP (один из базовых протоколов для передачи данных в интернете). В ноябре в России и Европе закончились IPv4-адреса. Те компании, которые хотят их получить, теперь вынуждены их перекупать. По данным «Коммерсанта», стоимость пула из 490 тыс. адресов может составлять $9,8–12,25 млн.
  • Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет. По его инициативе был создан РосНИИРОС, который был администратором национального домена.ru. С 2008 по 2010 год Солдатов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций.

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Два вертолета Ми-8 совершили в среду жесткую посадку. Один инцидент произошел в Красноярском крае, другой — на территории Ненецкого автономного округа (НАО).

  • Причиной первого инцидента стал снежный вихрь, из-за которого вертолет авиакомпании «КрасАвиа» вскоре после взлета завалился набок. В результате жесткой посадки пострадали 16 человек из 24, находившихся на борту. У машины повреждены хвостовая балка и несущий винт.
  • По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта Следственный комитет возбудил уголовное дело.
  • Во втором случае обошлось без пострадавших. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха (НАО). Он летел туда из Усинска (Республика Коми). На борту находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» прокомментировала вопрос о смене акционера Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка). О том, что чиновники обсуждают переход этой доли в правительство, ранее писал Reuters.

  • Набиуллина отметила, что переговоры еще идут, окончательное решение не принято. Тем не менее, по ее словам, речь идет не о передаче доли ЦБ, а именно о ее продаже.
  • Исходя из текущей цены одной акции, стоимость всего пакета может составлять 2,8 трлн руб. Для сравнения — расходы федерального бюджета за весь 2020 год запланированы на уровне 19,5 трлн руб.
  • Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что ЦБ как мегарегулятор не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает. Кроме того, по его словам, ЦБ не устраивает порядок уплаты дивидендов Сбербанка. Сейчас они целиком направляются в казну, а Банк России хотел бы получать из них 25%, чтобы покрывать свои убытки.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter