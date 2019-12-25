Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Гуцериев появился в Кремле, сооснователя Рунета отправили под домашний арест, два инцидента с Ми-8 в один день, Набиуллина высказалась о продаже доли в Сбербанке; главные новости — в обзоре РБК

Фото: МЧС России / ТАСС

Михаил Гуцериев прибыл на встречу в Кремль

Основатель группы «Сафмар» прибыл в Кремль для участия во встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Это первое появление Михаила Гуцериева на публике после сообщений об обысках в структурах, связанных с ним.

«Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он корреспонденту РБК.

18 декабря в связанных с Гуцериевым структурах прошли следственные действия. В частности, сотрудники ОМОН пришли в офис «ФортеИнвеста» (гендиректор компании — сын Гуцериева Саид).

По данным источников РБК, в материалах дела речь идет о контрабанде нефтепродуктов в Турцию, которые переправлялись оттуда на Украину. Объем контрабанды оценивался в 100 тыс. т, а ущерб — в 2 млрд руб.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК о наличии информации по обвинению в контрабанде, Гуцериев сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Дело против бывшего замминистра связи Алексея Солдатова связано с переносом около 490 тыс. IPv4-адресов из РосНИИРОС в чешскую Reliable Communications. Солдатов является совладельцем этой компании, пишет Meduza.