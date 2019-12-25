Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории Ненецкого автономного округа, в Заполярном районе. Ранее сегодня еще один вертолет Ми-8 жестко приземлился в Красноярском крае

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «РИА Новости».

На борту вертолета были 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми. Вертолет приземлился в полутора километрах от буровой Северная Хаяха.

В пресс-службе отметили, что вертолет летел по маршруту «Усинск — Северная Хаяха». «Вероятно, поэтому коллеги нам передают такие полномочия», — отметили в ведомстве на вопрос РБК, почему инцидент комментирует не пресс-служба ГУ МЧС по Ненецкому АО, а пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

Утром 25 декабря еще один вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, неподалеку от поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. Вертолет авиакомпании «КрасАвиа» попал в снежный вихрь вскоре после взлета и завалился набок. У вертолета повреждены хвостовая балка и несущий винт.