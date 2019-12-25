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Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест
Алексей Солдатов (Фото: Дмитрий Рожков / Wikimedia Commons)

Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Солдатова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Он проведет под домашним арестом время до 28 января 2020 года.

Речь идет о бывшем заместителе министра связи Алексее Солдатове, пишет ТАСС.

Солдатов является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки, опубликованной на сайте суда.

Источники Meduza сообщили, что дело против Солдатова, по которому его арестовали, связано с переносом около 490 тыс. IPv4-адресов из Российского научно-исследовательского института развития общественных связей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications, совладельцем которой является бывший замминистра. О передаче пула IP-адресов стало известно в начале декабря.

Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова.

По инициативе Солдатова был создан РосНИИРОС, который был администратором национального домена.ru. С 2008 по 2010 год Солдатов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, после работал в МГУ и МИФИ.

Материал дополняется.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: Рунет, арест
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