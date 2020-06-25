Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

На фоне массовых протестов в США против полицейского насилия в отношении чернокожих в начале июня Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана там звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

После этого, как пишет Deutsche Welle, немецкая автокомпания Audi решила разорвать рекламный контракт с телеведущей. В компании заявили, что Audi «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а публикация в Instagram Собчак является неприемлемой.

Сама Собчак не стала комментировать разрыв контракта, но в своем Telegram-канале обрушилась с критикой на Business Insider. «Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь», — сообщила она, пообещав потребовать извинений от издания через суд.

Собчак заявила, что не поддерживает протесты, связанные с насилием, и не делит людей «на белых и чёрных, кавказцев и азиатов». «Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идет за толпой», — заявила она.



Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра призвали власти пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, пишет «Коммерсантъ». Эти правила позволяют не проходить ТО новым легковым машинам до четырех лет, а автомобилям четырех-десяти лет — каждые два года и лишь старше десяти лет каждый год.

Авторы письма указывают на несколько изъянов новых правил: теперь у страховщиков есть возможность допускать автомобили на дорогу без заключения о возможности его безопасного использования; за четыре-пять лет эксплуатации у машин могут появиться серьезные неисправности, которые могут привести к смертельным ДТП; из-за «необязательного» ТО уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику, что ведет к разорению операторов.

«Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство, — говорится в письме.

Чтобы изменить ситуацию, предлагается отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, с которым ознакомился РБК, в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в ПФР. Для сравнения: в 2019-м в фонд было переведено 18% бюджетных расходов.