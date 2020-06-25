Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
На фоне массовых протестов в США против полицейского насилия в отношении чернокожих в начале июня Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана там звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
- После этого, как пишет Deutsche Welle, немецкая автокомпания Audi решила разорвать рекламный контракт с телеведущей. В компании заявили, что Audi «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а публикация в Instagram Собчак является неприемлемой.
- Сама Собчак не стала комментировать разрыв контракта, но в своем Telegram-канале обрушилась с критикой на Business Insider. «Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь», — сообщила она, пообещав потребовать извинений от издания через суд.
- Собчак заявила, что не поддерживает протесты, связанные с насилием, и не делит людей «на белых и чёрных, кавказцев и азиатов». «Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идет за толпой», — заявила она.
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Около 120 операторов техосмотра призвали власти пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, пишет «Коммерсантъ». Эти правила позволяют не проходить ТО новым легковым машинам до четырех лет, а автомобилям четырех-десяти лет — каждые два года и лишь старше десяти лет каждый год.
- Авторы письма указывают на несколько изъянов новых правил: теперь у страховщиков есть возможность допускать автомобили на дорогу без заключения о возможности его безопасного использования; за четыре-пять лет эксплуатации у машин могут появиться серьезные неисправности, которые могут привести к смертельным ДТП; из-за «необязательного» ТО уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику, что ведет к разорению операторов.
- «Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство, — говорится в письме.
- Чтобы изменить ситуацию, предлагается отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, с которым ознакомился РБК, в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в ПФР. Для сравнения: в 2019-м в фонд было переведено 18% бюджетных расходов.
- Федеральная поддержка ПФР в следующем году увеличится почти на 1 трлн руб. и составит 4,12 трлн руб. В 2022 и 2023 годах эта сумма вырастет еще больше и составит 4,3 трлн руб. ежегодно. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
- На состояние ПФР повлияли антикризисные решения правительства о поддержке бизнеса: только от снижения общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса ПФР недосчитается в этом году 350 млрд руб., а в следующем еще примерно 387 млрд руб. А ведь есть и другие инициативы, которые повлияют на состояние фонда.
- Необходимость увеличения бюджетных поступлений также связана с сокращением национального фонда оплаты труда из-за коронавируса. В 2020 году зарплатный фонд, от которого рассчитываются страховые взносы работодателей в ПФР, сократится на 1,3 трлн руб.