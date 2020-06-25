Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 24 июн, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 24 июн, 12:52
Болельщикам в Нидерландах запретят петь на стадионах Спорт, 08:51 Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму Политика, 08:40 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 08:30 СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину Бизнес, 08:27 Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова Общество, 08:20 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Что мешает «зеленой» энергетике в Европе — Bloomberg Pro, 08:04 В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины Политика, 08:02 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 08:01 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детском саду Общество, 07:46 СМИ раскрыли план Росавиации по возобновлению международных рейсов Бизнес, 07:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июня Общество, 07:33 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 07:31 Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за голосования по поправкам Общество, 07:31
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сколько уйдет на поддержку ПФР, почему Audi разорвала контракт с Собчак, какие угрозы несут новые правила ТО, какая доля россиян вернулась с удаленки в офисы; главные новости — в обзоре РБК

Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Как показал опрос сервиса «Работа.ру», из тех россиян, которые переходили на удаленку, 68% уже вернулись в офисы. 7% указали, что чередуют работу из дома и офиса, а 25% так и остаются работать в удаленном режиме.

  • Многие опрошенные (40%) признались, что соскучились по офисной жизни и легко вошли в привычный режим. Треть респондентов пожаловались, что им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.
  • Всего во время периода самоизоляции на удаленку перешли 28% опрошенных. В обычном режиме тогда продолжили работать 42% респондентов, не работали 30%.

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

На фоне массовых протестов в США против полицейского насилия в отношении чернокожих в начале июня Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана там звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

  • После этого, как пишет Deutsche Welle, немецкая автокомпания Audi решила разорвать рекламный контракт с телеведущей. В компании заявили, что Audi «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а публикация в Instagram Собчак является неприемлемой.
  • Сама Собчак не стала комментировать разрыв контракта, но в своем Telegram-канале обрушилась с критикой на Business Insider. «Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь», — сообщила она, пообещав потребовать извинений от издания через суд.
  • Собчак заявила, что не поддерживает протесты, связанные с насилием, и не делит людей «на белых и чёрных, кавказцев и азиатов». «Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идет за толпой», — заявила она.


Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра призвали власти пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, пишет «Коммерсантъ». Эти правила позволяют не проходить ТО новым легковым машинам до четырех лет, а автомобилям четырех-десяти лет — каждые два года и лишь старше десяти лет каждый год.

  • Авторы письма указывают на несколько изъянов новых правил: теперь у страховщиков есть возможность допускать автомобили на дорогу без заключения о возможности его безопасного использования; за четыре-пять лет эксплуатации у машин могут появиться серьезные неисправности, которые могут привести к смертельным ДТП; из-за «необязательного» ТО уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику, что ведет к разорению операторов.
  • «Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство, — говорится в письме.
  • Чтобы изменить ситуацию, предлагается отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, с которым ознакомился РБК, в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в ПФР. Для сравнения: в 2019-м в фонд было переведено 18% бюджетных расходов.

  • Федеральная поддержка ПФР в следующем году увеличится почти на 1 трлн руб. и составит 4,12 трлн руб. В 2022 и 2023 годах эта сумма вырастет еще больше и составит 4,3 трлн руб. ежегодно. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
  • На состояние ПФР повлияли антикризисные решения правительства о поддержке бизнеса: только от снижения общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса ПФР недосчитается в этом году 350 млрд руб., а в следующем еще примерно 387 млрд руб. А ведь есть и другие инициативы, которые повлияют на состояние фонда.
  • Необходимость увеличения бюджетных поступлений также связана с сокращением национального фонда оплаты труда из-за коронавируса. В 2020 году зарплатный фонд, от которого рассчитываются страховые взносы работодателей в ПФР, сократится на 1,3 трлн руб.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter