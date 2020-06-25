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Общество ,  
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Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

Собчак посчитала клеветой заголовок в статье Business Insider
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ксения Собчак в своем telegram канале заявила о решении подать в суд на немецкое издание Business insider за клевету. Поводом для этого стала статья, опубликованная 24 июня.

«Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений», — пообещала она.

Собчак подчеркнула, что люди «НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов». «Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», — заявила она.

Собчак отметила, что ее взгляды являются «праволиберальными». «Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», — подчеркнула она.

В немецкоязычной версии Business Insider 24 июня (скрин ее заголовка содержится в сообщении Собчак в Instagram) была опубликована статья под названием «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми».

В этом материале Собчак называется «чем-то вроде ответа России на Иванку Трамп». Указывается, что она «восемь лет является послом бренда Audi в России», появляется на мероприятиях немецкой компании и публикует фотографии с автомобилями в своем Instagram.

При этом приводятся сообщения Собчак в соцсетях, в которых она комментирует акции протеста в США. В интернет-издании немецкого Business Insider содержатся две гиперссылки на Instagram телеведущей, в которых она критикует разграбление магазинов «борцами за справедливость».

Есть там цитата и из одного из постов: «Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости.

Вечером 24 июня издание Deutsche Welle сообщило о том, что Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак. Со ссылкой на представителя Audi Вернера Нойхольда утверждалось, что инциденты, связанные с Instagram Собчак, «являются неприемлемыми».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ксения Собчак, расизм
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