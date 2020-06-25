Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

По их мнению, недопустимо выдавать страховые полисы без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса

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Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».

Указывая на общее тяжелое экономическое положение отрасли, операторы жалуются и на принятый Госдумой в прошлом году законопроект, в соответствии с которым новые легковые машины до четырех лет проверку смогут не проходить, четырех-десяти лет — каждые два года и лишь старше десяти лет каждый год. Вдобавок установленные в связи с пандемией коронавируса правила позволяют оформлять ОСАГО без диагностической карты до 30 сентября.

Во-первых, как указывают авторы письма, страховая компания получила возможность допускать транспортное средство к участию в движению без заключения о возможности его безопасного использования.

Во-вторых, они утверждают, что за четыре-пять лет эксплуатации у автомобиля может быть «достаточно большой» пробег и «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП.

В-третьих, операторы ТО жалуются на то, что из-за «необязательного» ТО при оформлении полисов уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику. В результате не осталось средств для выплаты зарплат 30 тыс. техэкспертам и 10–13 тыс. людям из обслуживающего персонала. «Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство,— говорится в письме.

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».

Комментируя сложившуюся ситуацию, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил, что в течение двух-трех лет система ТО будет кардинально меняться. По его словам, критика операторов получилась необъективной. В качестве примера он привел Японию и Южную Корею, где давно перешли на пятилетнюю гарантию. «Зачем лишний раз гонять автовладельца на проверку? Понятно, что операторы переживают за свой бизнес, но лучше все-таки подумать о водителях»,— заявил он.