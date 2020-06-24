Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Deutsche Welle связывает это с сообщением Собчак о событиях в Миннеаполисе, которое было опубликовано 7 июня

Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак. Как сообщает Deutsche Welle, поводом стали высказывания россиянки в Instagram касательно ее реакции на акцию Black Lives Matter.

В сообщении DW содержится заявление представителя Audi Вернера Нойхольда, которое он сделал агентству dpa. В нем указывается, что немецкая автомобилестроительная компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», а известные ей инциденты, связанные с Instagram Собчак, «являются неприемлемыми».

Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком2. На фоне черного экрана там звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.

DW утверждает, что Собчак объясняла появление видео «остроумной шуткой».