Что случилось за день. Главные новости РБК

Коронавирус за день лишил богатейших людей $140 млрд, мусорные операторы на грани банкротства, Минск согласился на компенсацию по «Дружбе», Путин назвал ключевую цель нацпроектов; главные новости — в обзоре РБК

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Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд

Пятьсот богатейших людей планеты потеряли в общей сложности $139 млрд за один день, сообщает Bloomberg. Это самое сильное снижение уровня благосостояния с 2016 года, когда агентство начало вести свои подсчеты.

Причина — падение фондовых рынков на фоне опасений инвесторов из-за распространения китайского коронавируса, в том числе в Италии. 24 февраля индекс S&P 500 упал на 3,35%, а индекс Dow Jones — на 3,56%.

Больше всего пострадали основатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более $4,8 млрд. Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($1,2 млрд).

Вспышка болезни в Италии, где коронавирусом заразилось почти 230 человек, ранее привела к снижению фондовых индексов на европейских биржах. Общее число случаев заражения по всему миру приблизилось к 80 тыс.



Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Новый куратор мусорной реформы, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков рассказал РБК, как госкомпании при участии Минприроды и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах.