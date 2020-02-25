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Что случилось за день. Главные новости РБК

Коронавирус за день лишил богатейших людей $140 млрд, мусорные операторы на грани банкротства, Минск согласился на компенсацию по «Дружбе», Путин назвал ключевую цель нацпроектов; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Reuters

Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд

Пятьсот богатейших людей планеты потеряли в общей сложности $139 млрд за один день, сообщает Bloomberg. Это самое сильное снижение уровня благосостояния с 2016 года, когда агентство начало вести свои подсчеты.

  • Причина — падение фондовых рынков на фоне опасений инвесторов из-за распространения китайского коронавируса, в том числе в Италии. 24 февраля индекс S&P 500 упал на 3,35%, а индекс Dow Jones — на 3,56%.
  • Больше всего пострадали основатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более $4,8 млрд. Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($1,2 млрд).
  • Вспышка болезни в Италии, где коронавирусом заразилось почти 230 человек, ранее привела к снижению фондовых индексов на европейских биржах. Общее число случаев заражения по всему миру приблизилось к 80 тыс.


Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Новый куратор мусорной реформы, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Илья Гудков рассказал РБК, как госкомпании при участии Минприроды и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах.

  • Количество операторов по вывозу мусора, которые были на грани банкротства, сократилось почти в два раза — с 21 до 11.
  • Гудков сообщил, какие меры будут предприняты в случае банкротства какой-либо из компаний или ее ухода с рынка. «Они должны будут подключить собственные муниципальные учреждения, которые не допустят перерывов в оказании услуг населению», — сообщил Гудков.
  • О проблеме в ноябре 2019-го говорил прежний глава РЭО Денис Буцаев. По его словам, операторы банкротятся из-за того, что большое количество граждан и компаний не платят за вывоз мусора.

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

Белоруссия получит по $15 за каждый загрязненный баррель нефти, поставленный по трубопроводу «Дружба». Ранее в Минске были против такой низкой компенсации.

  • «Уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать», — сказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что аналогичные выплаты были выделены пострадавшим покупателям российской нефти в Польше, Словакии, Венгрии и Чехии.
  • О загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» стало известно в середине апреля 2019 года. После этого европейские компании приостановили закупки российского сырья. В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто докажет, что понес реальные убытки.
  • 25 февраля 2020 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что общие потери страны от сокращения экспорта из-за поставок грязной нефти и введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов составили более $2 млрд.

Путин описал цель нацпроектов фразой «мне нужно не ура»

Президент России в интервью ТАСС заявил, что главная задача нацпроектов — комплексное развитие всей страны. По его словам, отдельных результатов для этого недостаточно.

  • «Мне нужно не ура; мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — сказал Владимир Путин. По его мнению, самым главным «интегратором» в нацпроектах является показатель увеличения продолжительности жизни.
  • Отвечая на критику, президент заметил, что скепсис вокруг нацпроектов «всегда будет», но он подтолкнет исполнителей «добиваться конкретного результата». Путин признал, что часть задач в 2019 году осталась неисполненной, однако большинство из них власти все же выполнили.
Автор: Сергей Витько
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