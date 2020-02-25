Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд

Это произошло из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса

Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за колебаний рынка на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, это самое сильное снижение уровня благосостояния с тех пор, как агентство начало составлять этот рейтинг в октябре 2016 года.

Больше всего пострадали основатель Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (третье место). Каждый из них потерял более $4,8 млрд. За ними следуют основатель компании Inditex Амансио Ортега (шестое место), состояние которого сократилось на $4 млрд и основатель Facebook Марк Цукерберг (пятое место), потери которого составили $3,4 млрд.

Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (45 место), состояние которого сократилось на $1,2 млрд.