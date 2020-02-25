Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Марк Цукерберг: каждый год происходит что-то, что может убить Facebook Pro, 09:00 Суд арестовал имущество принадлежащего А1 производителя грибов и ягод Бизнес, 09:00 Анисимов и Гавриков отличились в матче НХЛ между «Коламбусом» и «Оттавой» Спорт, 08:53 Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд Бизнес, 08:51 В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве Политика, 08:47 Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок Бизнес, 08:45 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 08:37 В Испании узнали о желании связанных с Клуни бизнесменов купить «Малагу» Спорт, 08:26 Создавайте альянс, имея общие цели: ошибки компаний в работе со стартапом Pro, 08:02 В Красноярске мужчина выбросил из окна укусившую его собаку Общество, 08:02 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства Бизнес, 08:00 Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками» Бизнес, 08:00 СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского» Общество, 07:52
Вирус из Китая ,  
0 

Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $140 млрд

Это произошло из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса
Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за колебаний рынка на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, это самое сильное снижение уровня благосостояния с тех пор, как агентство начало составлять этот рейтинг в октябре 2016 года.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля
Общество

Больше всего пострадали основатель Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (третье место). Каждый из них потерял более $4,8 млрд. За ними следуют основатель компании Inditex Амансио Ортега (шестое место), состояние которого сократилось на $4 млрд и основатель Facebook Марк Цукерберг (пятое место), потери которого составили $3,4 млрд.

Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (45 место), состояние которого сократилось на $1,2 млрд.

Фондовый индекс S&P 500 24 февраля упал на 3,35%, а промышленный индекс Dow Jones показал снижение на 3,56%.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: богатейшие бизнесмены, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter