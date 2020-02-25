Путин описал цель нацпроектов фразой «мне нужно не «ура»

Нацпроекты должны выполняться не на ура, а комлексно и ритмично, заявил глава государства

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главная задача нацпроектов — комплексное развитие всей страны, для этого недостаточно отдельных результатов. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мне нужно не «ура»; мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — сказал глава государства, отвечая на вопрос ведущего.

Президент подчеркнул, что лично контролирует все проекты, но самым главным «интегратором» считает показатель увеличения продолжительности жизни.

Говоря о критике нацпроектов, президент заметил, что «скепсис всегда есть, всегда был и всегда будет». «Это хорошо, потому что скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата», — сказал он.

Путин признал, что часть задач нацпроектов осталась неисполненной в 2019 году: из 38 их было исполнено лишь 26. «Люди действительно что-то не почувствовали. Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе», — заметил глава государства. Однако большинство задач власти выполнили, подчеркнул он.