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Путин описал цель нацпроектов фразой «мне нужно не «ура»

Нацпроекты должны выполняться не на ура, а комлексно и ритмично, заявил глава государства
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главная задача нацпроектов — комплексное развитие всей страны, для этого недостаточно отдельных результатов. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мне нужно не «ура»; мне нужно, чтобы страна развивалась поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — сказал глава государства, отвечая на вопрос ведущего.

Президент подчеркнул, что лично контролирует все проекты, но самым главным «интегратором» считает показатель увеличения продолжительности жизни.

Говоря о критике нацпроектов, президент заметил, что «скепсис всегда есть, всегда был и всегда будет». «Это хорошо, потому что скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата», — сказал он.

Путин признал, что часть задач нацпроектов осталась неисполненной в 2019 году: из 38 их было исполнено лишь 26. «Люди действительно что-то не почувствовали. Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе», — заметил глава государства. Однако большинство задач власти выполнили, подчеркнул он.

Расходы на нацпроекты в 2019 году отстали от плана на 150 млрд руб.
Экономика

В прошлом году расходы бюджета на нацпроекты составили 91,4% от плана. Всего на них было заложено 1,75 трлн руб., из которых власти успели освоить только около 1,6 трлн руб. Отставание от плана на 9 января составило порядка 190 млрд руб.

Согласно данным правительства, которые 20 февраля озвучил премьер-министр Михаил Мишустин, на текущий момент чиновники успели освоить только 12,2% заложенных на этот год средств на нацпроекты. «Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — говорил он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, нацпроекты
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