Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Швейцарский трубоукладчик вывел суда из зоны строительства «Северного потока-2», кадровые перестановки в Минобороны, Порошенко требует санкций за поставки газа на Украину; главные новости — в обзоре РБК

Попавшая под санкции США Allseas отвела строившие «Северный поток—2» суда



Все три судна швейцарской Allseas, принимавшие участие в укладке труб газопровода «Северного потока-2», выведены из зоны строительства в Балтийском море. Об этом Bloomberg сообщил представитель Allseas.

В компании отказались оценить, на какое время может затянуться реализация проекта.

Этот многолетний подрядчик «Газпрома» объявил о приостановке работ еще 21 декабря. В тот день президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который включает санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Против ограничительных мер выступила Еврокомиссия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что реализация проекта будет завершена. В Nord Stream 2 заявили, что несмотря на санкции, намерены достроить газопровод в «максимально короткий срок».



СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны



Источники «Известий» в ведомстве рассказали о «серьезной кадровой ротации». Приказы о назначении высокопоставленных офицеров были подписаны на днях.