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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Швейцарский трубоукладчик вывел суда из зоны строительства «Северного потока-2», кадровые перестановки в Минобороны, Порошенко требует санкций за поставки газа на Украину; главные новости — в обзоре РБК

Попавшая под санкции США Allseas отвела строившие «Северный поток—2» суда


Все три судна швейцарской Allseas, принимавшие участие в укладке труб газопровода «Северного потока-2», выведены из зоны строительства в Балтийском море. Об этом Bloomberg сообщил представитель Allseas.

  • В компании отказались оценить, на какое время может затянуться реализация проекта.
  • Этот многолетний подрядчик «Газпрома» объявил о приостановке работ еще 21 декабря. В тот день президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который включает санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
  • Против ограничительных мер выступила Еврокомиссия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что реализация проекта будет завершена. В Nord Stream 2 заявили, что несмотря на санкции, намерены достроить газопровод в «максимально короткий срок».


СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны


Источники «Известий» в ведомстве рассказали о «серьезной кадровой ротации». Приказы о назначении высокопоставленных офицеров были подписаны на днях.

  • В частности, в Военно-морском флоте (ВМФ) назначен новый руководитель Главного штаба — адмирал Александр Витко. В 2014 году он командовал Черноморским флотом. Его заместителем стал вице-адмирал Владимир Касатонов.
  • «Сенсацией» издание называет переход руководителя военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского на пост главы технополиса «Эра» (занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере).


Порошенко потребовал санкций за возможные прямые поставки газа из России

Бывший президент Украины отреагировал на сообщения СМИ, в которых утверждалось, что пять неназванных украинских компаний подписали с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа.

  • Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» пообещал, что его партия «Европейская солидарность» потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против прямых поставок.
  • По его мнению, Москва «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались <...> для подрыва основ украинской государственности». Порошенко считает, что договоренности о поставках были достигнуты в ходе «тайных переговоров» на «нормандском саммите» в Париже.

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В московском ТЦ «Европейский» будет открыта новая развлекательная зона, разработкой концепции которой займется японская Round One. Об этом РБК сообщил Год Нисанов, председатель совета директоров группы «Киевская площадь», которая владеет ТЦ.

  • В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно.
  • Это первый проект Round One в России. Японская корпорация управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США. В среднем для открытия комплекса компания арендует около 5 тыс. кв. м.
  • Комплексы совмещают боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания (футбол, стрельба из лука, баскетбол, бадминтон и др.).
Автор: Сергей Витько
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