Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

Японская корпорация Round One выходит в Россию. Свою первую развлекательную зону площадью почти 5 тыс кв.м. с боулингом, караоке и спортивными соревнованиями она откроет в торговом центре «Европейский» в Москве

ТЦ «Европейский» в Москве (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В торговом центре «Европейский» планируется открыть новую развлекательную зону, рассказал РБК Год Нисанов, председатель совета директоров группы «Киевская площадь», которая владеет ТЦ. «Мы договорились с японской компанией Round One. Она сейчас занимается разработкой концепции развлекательной зоны. Планируется, что концепция будет готова в феврале», — уточнил Нисанов.

В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation.

Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США. Комплексы совмещают боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha — от английского sport challange, спортивное состязание. В Spo-Cha входит футбол, стрельба из лука, баскетбол, бадминтон и другие состязания. Капитализация Round One Corp. на Токийской бирже на закрытие торгов в пятницу составляла 103 млрд йен (около $942,5 млн).

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю «дочку» ООО «Раун Уан Рус» с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв.м. в ТЦ «Европейский». Открытие комплекса запланировано на лето 2020 года, говорится в сообщении. В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательно центра и дата его открытия пока не определены.