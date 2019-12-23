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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
Японская корпорация Round One выходит в Россию. Свою первую развлекательную зону площадью почти 5 тыс кв.м. с боулингом, караоке и спортивными соревнованиями она откроет в торговом центре «Европейский» в Москве
ТЦ «Европейский» в Москве (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В торговом центре «Европейский» планируется открыть новую развлекательную зону, рассказал РБК Год Нисанов, председатель совета директоров группы «Киевская площадь», которая владеет ТЦ. «Мы договорились с японской компанией Round One. Она сейчас занимается разработкой концепции развлекательной зоны. Планируется, что концепция будет готова в феврале», — уточнил Нисанов.

В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation.

Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США. Комплексы совмещают боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha — от английского sport challange, спортивное состязание. В Spo-Cha входит футбол, стрельба из лука, баскетбол, бадминтон и другие состязания. Капитализация Round One Corp. на Токийской бирже на закрытие торгов в пятницу составляла 103 млрд йен (около $942,5 млн).

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В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю «дочку» ООО «Раун Уан Рус» с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв.м. в ТЦ «Европейский». Открытие комплекса запланировано на лето 2020 года, говорится в сообщении. В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательно центра и дата его открытия пока не определены.

Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько. По ее оценке, ставка аренды развлекательной зоны может составить около 15 тыс. руб. за 1 кв.м в год без учета эксплуатационных платежей и налогов. Сопоставимые площадки в качественных торгово-развлекательных центрах стоят от 10 до 15 тыс. руб. за «метр» в год, поясняет Малахатько. Партнер Colliers International Анна Никандрова называет такую же среднюю для развлекательных центров. Но в топовых местах ставки могут очень отличаться и доходить до 25-30 тыс. рублей, добавляет она.

Сейчас в «Европейском» работает развлекательная зона «Космик» площадью 2,5 тыс кв.м. Директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько говорит, что вероятно новая зона может открыться на седьмом этаже в том числе на месте «Космика». В «Киевской площади» не комментируют останется ли работать «Космик», президент «Космика» Владимир Анненков в пятницу не ответил на звонки и сообщения корреспондента РБК.

«В России мало возможностей для отдыха студентов университетов, молодежи до 30 лет и семей. Компания разработала крытый комплекс для отдыха, чтобы удовлетворить спрос на развлекательные мероприятия в зимний сезон», — говорится в сообщении Round One о регистрации филиала.

Формат молодежной развлекательной зоны хорошо подойдет для «Европейского», уверена Анна Никандрова. «Семьи с маленькими детьми обычно предпочитают менее людные места, а в «Европейском» всегда много посетителей», — поясняет Никандрова.

Round One активно развивается в США, в Северной Америке в ближайшие годы планирует открыть 120-130 центров. В США в среднем для открытия комплекса компания арендует около 5 тыс. кв.м. Один центр посещает около 300 человек в день, цены на билеты в комплексах в США составляют 20-45$ в зависимости от локации, дня недели и сезона.

Кроме того компания запланировала выход в Китай. «Китай и Россия, где есть население с высоким доходом это большие и перспективные рынки. Мы считаем, что не открывать центры в этих странах, особенно в Китае — это риск», — отмечалось на собрании акционеров корпорации летом 2019-го года. Там же пояснялось, что открытие новых точек за рубежом, корпорация финансирует за счет наличных средств и операционного денежного потока.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Год Нисанов
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