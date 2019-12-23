СМИ узнали о «серьезной кадровой ротации» в Минобороны

По данным «Известий», в ВМФ назначены новый руководитель Главного штаба и его заместитель. Кроме того, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский возглавил технополис «Эра»

Здание Минобороны в Москве (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В министерстве обороны России произошла «серьезная кадровая ротация», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным газеты, приказы о назначении высокопоставленных офицеров были подписаны несколько дней назад. Речь в том числе идет о перестановках в Военно-морском флоте: там появится новый руководитель Главного штаба — адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом. Его заместителем стал вице-адмирал Владимир Касатонов.

Кроме того, пишут «Известия», главной «сенсацией» стал переход руководителя военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского на пост главы технополиса «Эра» (занимается развитием и внедрением инновационных технологий в оборонной сфере). Издание уточняет, что Ивановский, доктор технических наук, неоднократно бывал в Сирии и организовывал работу подчиненных в условиях миротворческой операции.

В ноябре стало известно, что в Сирии поменялся командующий российской группировкой войск. Вместо генерал-полковника Андрея Сердюкова на этот пост назначили амглавы Генштаба генерал-лейтенанта Александра Чайко. «Ведомости» писали, что смена начальника штаба в Сирии произошла в сентябре, однако официально об этом не упоминалось. Источник газеты утверждал, что это произошло в связи с кончанием срока командировки Сердюкова на Ближний Восток.