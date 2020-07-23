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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кто уйдет из Совета Федерации, вернут ли в Москве карантин, почему российскую вакцину создали так быстро, чем грозит ИТ-сектору дело о картеле — главные новости в обзоре РБК

Несколько сенаторов покинут Совет Федерации

После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится. Как выяснил РБК, из Госдумы в Совет Федерации перейдет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он займет в верхней палате место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

  • В свою очередь, Совфед намерены покинуть пять-семь сенаторов, сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко. Фамилии она не уточнила.
  • По данным источников РБК, среди них — представитель Севастополя Валерий Куликов, Алексей Кондратьев (Тамбовская область), Валерий Марков (Коми), Алексей Александров (Калужская область) и Франц Клинцевич (Смоленская область).
  • Также «РИА Новости» сообщило об уходе из Совета Федерации первого вице-спикера Николая Федорова и Олега Морозова (Татарстан). Последний собирается вернуться в Госдуму в случае победы на выборах.

Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин опроверг сообщения о том, что в сентябре в Москве снова могут ввести карантин. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что делать это не планируется, так как ситуация в Москве значительно улучшилась.

  • Он призвал не верить «всяким слухам в интернете». «Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», — сказал Собянин.
  • Градоначальник подчеркнул, что власти будут принимать решения «по ситуации». «Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, ну, а дальше будем ждать появления вакцины, потому что коронавирус сам по себе никуда не делся», — добавил он.
  • О том, что столичные власти с 20 сентября вернут режим самоизоляции, в середине июня сообщило издание «Октагон». Источник интернет-издания отметил, что новые ограничения могут оказаться более жесткими, чем в апреле—мае.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

На этой неделе Минобороны объявило о том, что в России уже готова первая вакцина от коронавируса. Замглавы Центра имени Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов, занимавшийся ее созданием, в интервью Meduza сообщил, что разработка препарата началась еще в феврале, до того как ВОЗ объявила о пандемии.

  • По его словам, на создание самой вакцины ушло всего 14 дней, после этого шли ее испытания. Дело в том, что к тому моменту исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
  • «Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле», — заметил Логунов.
  • Между тем вирусолог Павел Волчков рассказал «РБК Тренды», почему сама по себе гонка по созданию вакцин от коронавируса уже не имеет смысла. Ученый считает, что уже к осени большинство людей так или иначе переболеют COVID-19 и получат естественный иммунитет.

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Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

На прошлой неделе по делу о картельном сговоре в ряде крупных ИТ-компаний прошли обыски. Бизнес увидел в этом угрозу и спрогнозировал уход компаний с российского рынка.

  • Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (среди ее членов — 1C, ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского» и др.) в открытом письме заявила, что снижающаяся дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.
  • В письме говорится, что индустрия столкнулась с проверками, обысками и задержаниями по делам пятилетней и более давности, которые можно было расследовать не по уголовному законодательству, а в рамках административного или арбитражного процесса.
  • 15 июня TAdviser сообщил об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor. Причина мероприятий — дело о картельном сговоре при поставке техники для ЦИК, которое ФАС возбудила еще в 2016 году. Был задержан президент НКК Александр Калинин. В числе фигурантов — вице-президент «ПК Аквариус» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.
Автор: Сергей Витько
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