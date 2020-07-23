Что случилось за день. Главные новости РБК

Кто уйдет из Совета Федерации, вернут ли в Москве карантин, почему российскую вакцину создали так быстро, чем грозит ИТ-сектору дело о картеле — главные новости в обзоре РБК

Несколько сенаторов покинут Совет Федерации

После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится. Как выяснил РБК, из Госдумы в Совет Федерации перейдет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он займет в верхней палате место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

В свою очередь, Совфед намерены покинуть пять-семь сенаторов, сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко. Фамилии она не уточнила.

По данным источников РБК, среди них — представитель Севастополя Валерий Куликов, Алексей Кондратьев (Тамбовская область), Валерий Марков (Коми), Алексей Александров (Калужская область) и Франц Клинцевич (Смоленская область).

Также «РИА Новости» сообщило об уходе из Совета Федерации первого вице-спикера Николая Федорова и Олега Морозова (Татарстан). Последний собирается вернуться в Госдуму в случае победы на выборах.

Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин опроверг сообщения о том, что в сентябре в Москве снова могут ввести карантин. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что делать это не планируется, так как ситуация в Москве значительно улучшилась.