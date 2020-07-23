Олимпийский чемпион и один из основателей «Единства» Александр Карелин после сентябрьских выборов может стать сенатором. При этом покинут Совфед не менее пяти сенаторов, в том числе другой сооснователь «Единства», Франц Клинцевич

Александр Карелин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Смена палат

После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится, в частности Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате.

«Он уже принял решение и соответствующее предложение», — уточнил один из них. По его словам, в Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

О том, что депутат действительно является одним из кандидатов на пост сенатора от заксобрания региона, знает его знакомый. Однако по его словам, окончательное решение пока не принято. Карелин от комментариев отказался. Его помощник сказал РБК, что обсуждать этот вопрос пока преждевременно.