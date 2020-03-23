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Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию, пожилых москвичей обязали самоизолироваться, «Макдоналдс» подготовился к карантину в России, владельцы АЗС попросили о помощи; главные новости — в обзоре РБК

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Жители Московского региона старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания обязаны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Такое решение приняли власти Москвы и Подмосковья.

  • Власти пообещали им разовую материальную помощь. В Москве она составит 4 тыс. руб., в Московской области — 3 тыс. руб. Работодатели должны либо предоставить им режим удаленной работы, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить их на больничный.
  • Будут и другие меры поддержки: операторы не станут отключать им связь в случае неуплаты; взимание платы за услуги ЖКХ временно отменяется; будет организована помощь с доставкой продуктов, лекарств и т.д.
  • Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). Ограничения не коснутся только руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий».

Россия согласилась увеличить скидку на нефть для Минска

Российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Белоруссию. Причем скидка за тонну топлива вырастет на $12 и составит $15,7, сообщили источники Reuters и подтвердили собеседники РБК.

  • Однако Минск пока не сообщил, сколько именно нефти из России ему нужно. Ранее власти Белоруссии заявили о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков.
  • В компании «Роснефть» журналистам заявили, что поставки возобновятся на «тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
  • Согласно договоренностям от 2017 года, до 2024 года Россия должна ежегодно поставлять в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн т нефти в месяц. Однако текущий контракт истек 1 января, и из-за цены стороны пока не договорились о новом соглашении. Москва предлагала Минску скидку $7 на тонну, но Белоруссию это предложение не устроило, говорил источник РБК.

«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

Компания «Макдоналдс» направила российским властям план обслуживания клиентов в условиях режима карантина, который может быть введен из-за распространения коронавируса.

  • Так, в случае закрытия обеденного зала клиент сможет сделать заказ через киоск самообслуживания или безналичную оплату, а затем забрать его из специальной бесконтактной зоны выдачи.
  • При использовании окна «МакАвто», сотрудник примет заказ удаленно, используя гарнитуру. Если безналичная оплата невозможна, кассир примет деньги в перчатках. Во временно закрытом ТЦ по согласованию с его администрацией ресторан предоставляет сервис доставки.
  • В компании сообщили, что в случае закрытия точек питания компания приложит все усилия, чтобы гарантировать сохранение рабочих мест, и сейчас прорабатывает другие меры поддержки. Сейчас в ресторанах «Макдоналдс» по всей России работают 60 тыс. человек.

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

Независимый топливный союз (НТС) попросил премьера Михаила Мишустина поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса.

  • Союз просит до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин в России. По этому механизму нефтяники в марте будут вынуждены заплатить в бюджет около 35 млрд руб., подсчитали экономисты. По мнению НТС, демпфер хорошо работал при благоприятной внешней конъюнктуре, но не теперь.
  • Также союз просит освободить АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от штрафов, начисленных по результатам проверок, ввести мораторий на налоговые проверки на период пандемии, ввести отсрочки при уплате страховых взносов и ряда налогов.
Автор: Сергей Витько
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