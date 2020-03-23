Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим
Жители Московского региона старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания обязаны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Такое решение приняли власти Москвы и Подмосковья.
- Власти пообещали им разовую материальную помощь. В Москве она составит 4 тыс. руб., в Московской области — 3 тыс. руб. Работодатели должны либо предоставить им режим удаленной работы, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить их на больничный.
- Будут и другие меры поддержки: операторы не станут отключать им связь в случае неуплаты; взимание платы за услуги ЖКХ временно отменяется; будет организована помощь с доставкой продуктов, лекарств и т.д.
- Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). Ограничения не коснутся только руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий».
Россия согласилась увеличить скидку на нефть для Минска
Российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Белоруссию. Причем скидка за тонну топлива вырастет на $12 и составит $15,7, сообщили источники Reuters и подтвердили собеседники РБК.