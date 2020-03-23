Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию, пожилых москвичей обязали самоизолироваться, «Макдоналдс» подготовился к карантину в России, владельцы АЗС попросили о помощи; главные новости — в обзоре РБК

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Жители Московского региона старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания обязаны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Такое решение приняли власти Москвы и Подмосковья.

Власти пообещали им разовую материальную помощь. В Москве она составит 4 тыс. руб., в Московской области — 3 тыс. руб. Работодатели должны либо предоставить им режим удаленной работы, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить их на больничный.

Будут и другие меры поддержки: операторы не станут отключать им связь в случае неуплаты; взимание платы за услуги ЖКХ временно отменяется; будет организована помощь с доставкой продуктов, лекарств и т.д.

Выходить на улицу пожилым людям предлагается только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку). Ограничения не коснутся только руководителей и сотрудников, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий».

Россия согласилась увеличить скидку на нефть для Минска

Российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Белоруссию. Причем скидка за тонну топлива вырастет на $12 и составит $15,7, сообщили источники Reuters и подтвердили собеседники РБК.