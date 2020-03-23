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Пандемия коронавируса ,  
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Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз на фоне пандемии и падения цен на нефть попросил Михаила Мишустина об отсрочке кредитов, налогов и демпфера, предполагающего выплаты в бюджет при более высоких ценах на бензин на внутреннем рынке
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме президента НТС Павла Баженова, которое он отправил главе правительства 20 марта. У РБК есть копия письма, Баженов подтвердил ее подлинность.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме. Но бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом» потребительского и оптового рынка, обеспечивающего в том числе бесперебойные поставки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства, указывает Баженов. «Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивного роста цен, но и обеспечит своевременное снабжение продовольственных магазинов, аптек, больниц и других социально значимых объектов», — подчеркивает он.

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Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет:

  • глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы. После обвала нефтяных котировок более чем вдвое и сохранения цен на бензин в России на прежнем уровне этот механизм обязывает российские нефтяные компании направлять в бюджет часть доходов от более высоких розничных цен по сравнению с продажей нефтепродуктов на экспорт, где цены упали, и на АЗС. В рамках механизма демпфера в марте, если цены на нефть останутся в среднем на уровне $35 за баррель, а рубль будет таким же слабым, нефтяники могут заплатить в бюджет около 35 млрд руб., подсчитывал старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. 23 марта нефть стоила еще дешевле — $25,6 за баррель. «Демпфер хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента сдерживания оптовых и розничных цен при благоприятной для сырьевого сектора внешней конъюнктуре. Однако сегодня ситуация принципиально иная, и сроки ее нормализации открыты», — пишет Баженов;
  • подготовить и внести законопроект об амнистии АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от административных штрафов, начисленных по результатам ранее проведенных проверок, включая оборотные штрафы и пени налоговиков;
  • ввести мораторий на налоговые проверки всех АЗС, перевозчиков и НПЗ на период пандемии коронавируса, приостановить взимание платы с перевозчиков бензина, газомоторного и дизельного топлива по системе «Платон»;
  • ввести отсрочки при уплате страховых взносов, налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения (УСН) в качестве мер поддержки малого и среднего бизнеса. «Опора России» 18 марта предложила первому вице-премьеру Андрею Белоусову меры по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии, включая отсрочку по оплате «тела» кредита и лизинговых платежей (оплачиваются только проценты по кредиту) для предприятий наиболее пострадавших отраслей, напоминает Баженов. К списку отраслей, которым нужны такая поддержка, он предложил добавить предприятия топливного рынка.

Предложенные меры способны «предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка, а также позволят гражданам соблюдать рекомендации по нераспространению инфекции, заключает глава НТС.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, Минэнерго и Минфин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: бензин, коронавирус, Михаил Мишустин, письмо, дизель
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