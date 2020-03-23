Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз на фоне пандемии и падения цен на нефть попросил Михаила Мишустина об отсрочке кредитов, налогов и демпфера, предполагающего выплаты в бюджет при более высоких ценах на бензин на внутреннем рынке

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме президента НТС Павла Баженова, которое он отправил главе правительства 20 марта. У РБК есть копия письма, Баженов подтвердил ее подлинность.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме. Но бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом» потребительского и оптового рынка, обеспечивающего в том числе бесперебойные поставки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства, указывает Баженов. «Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивного роста цен, но и обеспечит своевременное снабжение продовольственных магазинов, аптек, больниц и других социально значимых объектов», — подчеркивает он.

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: