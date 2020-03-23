«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

В «Роснефти» заявили, что компания будет поставлять нефть в Белоруссию на тех условиях, которые ранее сама же предлагала — с премией $5 за тонну.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — сказал он.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил РБК порядок скидки.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил журналистам, что график поставок российской нефти в Белоруссию еще не согласован. «Пока нет. Идет период планирования», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).