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«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

В «Роснефти» заявили, что компания будет поставлять нефть в Белоруссию на тех условиях, которые ранее сама же предлагала — с премией $5 за тонну.
Роснефть ROSN ₽273,3 -5,02% Купить
BRENT BR-4.20 $25,63 -5,7%
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — сказал он.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил РБК порядок скидки.

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил журналистам, что график поставок российской нефти в Белоруссию еще не согласован. «Пока нет. Идет период планирования», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

18 февраля в Минске побывал глава «Роснефти» Игорь Сечин, встретившийся там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи белорусский президент, в частности, напомнил, что в 2019 году «Роснефть» поставила в Белоруссию половину всей закупленной в России нефти, и признался, что хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях с Россией.

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В ответ Сечин заявил, что «надо работать вместе». «Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», — добавил он.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Главным препятствием считается вопрос цены.

Авторы: Алина Фадеева, Евгений Калюков
Теги: «Роснефть», Белоруссия
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