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Что случилось за день. Главные новости РБК

Греф грозит уйти из Сбербанка, Путин решил собрать на саммит страны антигитлеровской коалиции, неизвестный игрок купил ОФЗ на 58 млрд руб., у арестованного Магомедова хотят купить FESCO, главные новости — в обзоре РБК
Герман Греф (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии

Глава Сбербанка «глубоко убежден» в верности нынешней стратегии развития организации. Но если после смены контрольного акционера Сбербанка концепция будет изменена, то он не видит «своего места в компании». Об этом Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

  • Позже в интервью телеканалу «Россия 24» Греф сообщил, что к смене акционера относится «больше позитивно, чем негативно».
  • Один из центральных пунктов действующей стратегии Сбербанка — построение экосистемы нефинансовых сервисов. Греф неоднократно заявлял, что компания не будет оставаться просто банком.
  • Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% плюс одна акция. В декабре стало известно, что в правительстве обсуждают идею смены контролирующего акционера компании. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Банк России не должен иметь долю в тех организациях, «за которыми надзирает».
  • 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств

В год 75-летия Победы представители стран антигитлеровской коалиции должны собраться на саммит, который бы напомнил об идее их союзничества. С такой идеей российский президент Владимир Путин выступил на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

  • Речь идет о встрече глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Вместе они должны обсудить актуальные глобальные проблемы, в том числе появление новых ростков ненависти и антисемитизма.
  • Среди тем такого саммита могла бы быть ситуация в Ливии, хотя могут быть подняты и другие проблемы, отметил президент.
  • На предложение Путина уже откликнулся французский лидер Эмманюэль Макрон. «Я согласен с вами, что пять стран — основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе», — сказал он.

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Аналитики Росбанка зафиксировали «один из самых необычных за все времена» аукцион Минфина по размещению ОФЗ. 22 января неизвестный игрок выкупил почти весь объем гособлигаций на 58 млрд руб. с погашением в 2025 году.

  • «Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — согласны с коллегами аналитики «ВТБ Капитала».
  • В агентстве «Эксперт РА» полагают, что заявку такого объема мог позволить себе только крупный фонд-нерезидент.
  • С этим не согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».

DP World сообщила правительству России о планах купить FESCO у Магомедова

Российской транспортной группой FESCO заинтересовался один из крупнейших в мире портовых операторов DP World (подконтролен правительству ОАЭ). Компания намерена приобрести 49% группы и уже направила российским властям план ее дальнейшего развития.

  • В частности, на модернизацию Владивостокского порта, принадлежащего группе, DP World готова потратить около $350 млн.
  • FESCO — одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп. Помимо порта во Владивостоке она владеет железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ.
  • Крупнейший акционер группы Зиявудин Магомедов (32,5%), арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, не намерен расставаться со своим последним активом. За последний месяц он уже дважды опровергал информацию о продаже транспортной группы.
Автор: Сергей Витько
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