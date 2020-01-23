Что случилось за день. Главные новости РБК

Греф грозит уйти из Сбербанка, Путин решил собрать на саммит страны антигитлеровской коалиции, неизвестный игрок купил ОФЗ на 58 млрд руб., у арестованного Магомедова хотят купить FESCO, главные новости — в обзоре РБК

Герман Греф (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии

Глава Сбербанка «глубоко убежден» в верности нынешней стратегии развития организации. Но если после смены контрольного акционера Сбербанка концепция будет изменена, то он не видит «своего места в компании». Об этом Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Позже в интервью телеканалу «Россия 24» Греф сообщил, что к смене акционера относится «больше позитивно, чем негативно».

Один из центральных пунктов действующей стратегии Сбербанка — построение экосистемы нефинансовых сервисов. Греф неоднократно заявлял, что компания не будет оставаться просто банком.

Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% плюс одна акция. В декабре стало известно, что в правительстве обсуждают идею смены контролирующего акционера компании. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Банк России не должен иметь долю в тех организациях, «за которыми надзирает».

22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств

В год 75-летия Победы представители стран антигитлеровской коалиции должны собраться на саммит, который бы напомнил об идее их союзничества. С такой идеей российский президент Владимир Путин выступил на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.