Что случилось за день. Главные новости РБК
Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Глава Сбербанка «глубоко убежден» в верности нынешней стратегии развития организации. Но если после смены контрольного акционера Сбербанка концепция будет изменена, то он не видит «своего места в компании». Об этом Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
- Позже в интервью телеканалу «Россия 24» Греф сообщил, что к смене акционера относится «больше позитивно, чем негативно».
- Один из центральных пунктов действующей стратегии Сбербанка — построение экосистемы нефинансовых сервисов. Греф неоднократно заявлял, что компания не будет оставаться просто банком.
- Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% плюс одна акция. В декабре стало известно, что в правительстве обсуждают идею смены контролирующего акционера компании. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Банк России не должен иметь долю в тех организациях, «за которыми надзирает».
- 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.
Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств
В год 75-летия Победы представители стран антигитлеровской коалиции должны собраться на саммит, который бы напомнил об идее их союзничества. С такой идеей российский президент Владимир Путин выступил на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.