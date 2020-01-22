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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рокировка глав Минздрава и Росздравнадзора, санкции США помогли экспорту российской нефти, новый коронавирус идет на Запад, в правительстве не поддержали монополию «Ростеха» на рынке отходов; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали источники РБК.

  • Таким образом, экс-глава Минздрава сменит в ведомстве Михаила Мурашко, который, в свою очередь, во вторник занял ее кресло в новом правительстве.
  • Только теперь ведомство, которое возглавит Скворцова, не будет подчиняться Министерству здравоохранения: президент Владимир Путин переподчинил Росздравнадзор правительству.
  • В полномочия Росздравнадзора входят госконтроль за обращением медизделий и лекарств, проверка качества и безопасности медицинской деятельности, мониторинг цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) и другие функции.

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Американские санкции помогли России увеличить физический экспорт сырой нефти в 2019-м. За 11 месяцев прошлого года он вырос на 3,8% в натуральном выражении, отмечает Минэкономразвития.

  • Нарастить поставки удалось за счет роста закупок со стороны Турции и самих США, причем именно из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы. В частности, в Турцию они выросли в 4,5 раза (с 1,69 млн до 7,55 млн т), а в Соединенные Штаты — втрое (с 1,38 млн до 4,28 млн т).
  • В денежном выражении экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России, снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. Это произошло из-за снижения цен на нефть.
  • В целом топливно-энергетический экспорт (нефть, нефтепродукты, газ, СПГ) сократился на 9,2%, до $237,8 млрд.


Новый коронавирус из Китая добрался до США

Коронавирус 2019-nCoV, возникший в Китае, впервые зафиксирован за пределами Азии. Ранее случаи заражения выявляли в Южной Корее, Таиланде и Японии. Теперь он добрался до США.

  • О первом в стране случае заболевания сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. Речь идет о пациенте, который 15 января вернулся в штат Вашингтон из Китая. По возвращении он обратился к медикам, анализы подтвердили диагноз.
  • Вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань, началась в декабре 2019 года. По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло девяти человек. Всего заразилось 440 человек. Вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.
  • Тем временем в России уже начали разработку вакцины против коронавируса. По словам замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Германа Шипулина, это может занять до полугода.

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

В начале декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил наделить госкорпорацию статусом федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными). Они составляют 95% всех отходов в России.

  • Однако министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин не поддержал такую инициативу, поскольку это навредит малому бизнесу. В своем письме в адрес правительства от 17 января он обращает внимание на то, что доля малого предпринимательства в сфере бизнеса, связанного с обращением с отходами, достигает 82,5%.
  • По словам министра, обязанность заключать договоры на передачу отходов «исключительно» с этим федеральным оператором ущемит права малого бизнеса и повлечет за собой «негативные экономические последствия». Это противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России, а также требованиям антимонопольного законодательства.
  • Если бы на этот рынок пришел федеральный оператор, ему бы пришлось пользоваться услугами перевозчиков, которые уже здесь существуют, отмечает председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Таким образом, позиция Минприроды по защите интересов малого бизнеса аргументирована, считает она.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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