Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рокировка глав Минздрава и Росздравнадзора, санкции США помогли экспорту российской нефти, новый коронавирус идет на Запад, в правительстве не поддержали монополию «Ростеха» на рынке отходов; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали источники РБК.

Таким образом, экс-глава Минздрава сменит в ведомстве Михаила Мурашко, который, в свою очередь, во вторник занял ее кресло в новом правительстве.

Только теперь ведомство, которое возглавит Скворцова, не будет подчиняться Министерству здравоохранения: президент Владимир Путин переподчинил Росздравнадзор правительству.

В полномочия Росздравнадзора входят госконтроль за обращением медизделий и лекарств, проверка качества и безопасности медицинской деятельности, мониторинг цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) и другие функции.

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Американские санкции помогли России увеличить физический экспорт сырой нефти в 2019-м. За 11 месяцев прошлого года он вырос на 3,8% в натуральном выражении, отмечает Минэкономразвития.