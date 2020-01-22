Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали источники РБК.
- Таким образом, экс-глава Минздрава сменит в ведомстве Михаила Мурашко, который, в свою очередь, во вторник занял ее кресло в новом правительстве.
- Только теперь ведомство, которое возглавит Скворцова, не будет подчиняться Министерству здравоохранения: президент Владимир Путин переподчинил Росздравнадзор правительству.
- В полномочия Росздравнадзора входят госконтроль за обращением медизделий и лекарств, проверка качества и безопасности медицинской деятельности, мониторинг цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) и другие функции.
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Американские санкции помогли России увеличить физический экспорт сырой нефти в 2019-м. За 11 месяцев прошлого года он вырос на 3,8% в натуральном выражении, отмечает Минэкономразвития.