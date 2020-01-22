Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Хотя США ввели санкции против России, их санкции против других стран помогли России нарастить экспорт нефти в физическом выражении в 2019 году, сообщило Минэкономразвития. Поставки российской нефти в США выросли втрое

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Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. По данным таможенной статистики за январь–ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США — именно из-за санкций против Ирана и Венесуэлы, говорится в комментарии Минэкономразвития относительно платежного баланса, поступившем в РБК.

По данным министерства, физический экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза к тому же периоду 2018 года «вследствие переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана».

За тот же период поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении подскочили в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы, констатирует министерство.

Экспорт в Турцию и США

Согласно данным ФТС, проанализированным РБК, в январе–ноябре 2019 года поставки нефти в Турцию увеличились до 7,55 млн т с 1,69 млн т годом ранее. В стоимостном выражении экспорт рос чуть медленнее в связи с более низкими ценами на нефть — с $0,84 млрд до $3,41 млрд. Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель.