Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто стрелял возле здания ФСБ, ужесточение допуска иностранных акций на российскую биржу, «Газпром» и «Нафтогаз» договорились по транзиту газа, китайцы хотят включиться в реновацию; главные новости — в обзоре РБК

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья



Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК. По данным СМИ, это был 39-летний Евгений Манюров. Его мотивы неизвестны.

Стрельба началась вечером 19 декабря на парковке на площади Воровского. Далее события разворачивались в Фуркасовском переулке. В результате произошедшего один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Силовикам удалось ликвидировать нападавшего через 40 минут после начала стрельбы.

На месте был найден его рюкзак, в котором, по данным «Коммерсанта», могло находиться взрывное устройство. Силовики использовали робота-сапера для уничтожения СВУ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Сообщения СМИ о переквалификации дела на ст. «Теракт» (ст. 205 УК), не подтвердились.



ЦБ предложил новый порядок допуска иностранных акций на российские биржи

Банк России хочет изменить критерий допуска иностранных ценных бумаг к биржевым торгам в России. Это может сократить количество доступных акций. Предложения содержатся в новой рабочей версии законопроекта о квалификации инвесторов.