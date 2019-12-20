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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Кто стрелял возле здания ФСБ, ужесточение допуска иностранных акций на российскую биржу, «Газпром» и «Нафтогаз» договорились по транзиту газа, китайцы хотят включиться в реновацию; главные новости — в обзоре РБК

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья


Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК. По данным СМИ, это был 39-летний Евгений Манюров. Его мотивы неизвестны.

  • Стрельба началась вечером 19 декабря на парковке на площади Воровского. Далее события разворачивались в Фуркасовском переулке. В результате произошедшего один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Силовикам удалось ликвидировать нападавшего через 40 минут после начала стрельбы.
  • На месте был найден его рюкзак, в котором, по данным «Коммерсанта», могло находиться взрывное устройство. Силовики использовали робота-сапера для уничтожения СВУ.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Сообщения СМИ о переквалификации дела на ст. «Теракт» (ст. 205 УК), не подтвердились.


ЦБ предложил новый порядок допуска иностранных акций на российские биржи

Банк России хочет изменить критерий допуска иностранных ценных бумаг к биржевым торгам в России. Это может сократить количество доступных акций. Предложения содержатся в новой рабочей версии законопроекта о квалификации инвесторов.

  • Сейчас ЦБ признает 66 иностранных бирж. Если бумага торгуется на одной из них, то она допускается и на торги в России. Теперь Банк России предлагает разрешить торговать только теми иностранными бумагами, которые войдут в разрешенные им фондовые индексы. В них обычно попадают самые ликвидные бумаги.
  • При этом продолжать торговать акциями, исключенными из этих индексов, будет разрешено в течение полугода после исключения.
  • Законопроект о квалификации инвесторов, который должен защитить неопытных инвесторов на фондовом рынке от убытков, должен вступить в силу в 2021 году. Поправки приняты Госдумой в первом чтении и сейчас готовятся ко второму.


«Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиального соглашения по газу


По итогам девятичасовых консультаций в Берлине Россия и Украина достигли «принципиального согласия» по условиям транзита газа в Европу, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Детали договоренностей не раскрываются.

  • Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель пояснил, что стороны составили протокол, который «приближает подписание контракта». Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что документ находится в «высокой степени готовности», но еще «требует согласования».
  • 20 декабря переговоры на высоком уровне продолжатся. От «Газпрома» в них примет участие глава компании Алексей Миллер.
  • Срок нынешнего договора по транзиту российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря. Россия предлагала продлить его либо заключить временный договор на год, а также отказаться от взаимных судебных претензий. Украинскую сторону этот расклад не устраивал: «Газпром» должен Киеву около $3 млрд. Кроме того, Украина хочет заключить новое соглашение на десять лет.

Корпорация China Railway заинтересовалась участием в московской реновации


Инвестиционное подразделение китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) сделало московской мэрии предложение о покупке 49,68% акций АО «Моспроект».

  • Эта компания занимается в основном проектными работами как по госзаказам, так и для частных структур. В 2018 году она дорабатывала проектную документацию для жилых домов по программе реновации в Москве, проектировала объекты образования, больницы и православные храмы.
  • Выручка компании за прошлый год составила 470,7 млн руб., что на 44,45% ниже, чем планировалось получить. Отставание от плана вызвано тем, что с прошлого года «Моспроект» не мог участвовать в конкурсах Фонда реновации из-за изменения требований к участникам.
  • Представитель CRCC сообщил, что в случае покупки доли компании китайская корпорация намерена продолжать развивать участие «Моспроекта» в проектировании домов для программы реновации.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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