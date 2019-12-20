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ЦБ предложил новый порядок допуска иностранных акций на российские биржи
Банк России разработал новый критерий допуска иностранных ценных бумаг к торгам. Он может сократить количество доступных акций, но увеличит ликвидность рынка. Регулятор также готов повысить вдвое порог для рискованных инвестиций
Фото: Павел Головкин / Reuters

ЦБ предложил изменить критерий допуска иностранных ценных бумаг к биржевым торгам в России: разрешать торговать только теми из них, которые войдут в разрешенные им фондовые индексы. Такое предложение содержится в новой рабочей версии законопроекта о квалификации инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

Сейчас ЦБ задает перечень иностранных бирж: если бумага входит в основной список такой биржи, она может торговаться и на российской торговой площадке. В список входят 66 бирж из разных стран.

Новый порядок, предложенный ЦБ, допускает и торги бумагами, исключенными из разрешенных регулятором индексов, в течение полугода после исключения при наличии маркетмейкеров (профучастников, которые поддерживают уровень цен и объем торгов бумагой). «Требование [по допуску иностранных бумаг] более жесткое, но при этом должно обеспечить ликвидность, поскольку индексные бумаги более ликвидны», — рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Законопроект о категоризации инвесторов, который, по мысли ЦБ, должен защитить неопытных инвесторов на фондовом рынке от убытков и разочарования, должен вступить в силу в 2021 году (в версии документа, с которой ознакомился РБК, — с 1 июля). Поправки приняты Госдумой в первом чтении и сейчас готовятся ко второму. Профучастники его неоднократно критиковали, в частности за попытку полностью заблокировать инвесторам с небольшой суммой брокерского счета доступ к иностранным ценным бумагам. В октябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил о готовности найти компромисс с рынком. Осенью ЦБ несколько раз рассылал профучастникам свои предложения о корректировке документа в виде презентаций, теперь оформил их в законопроект.

Представитель ЦБ заявил РБК, что официально текст законопроекта не рассылался, его обсуждение продолжается и комментарии преждевременны. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев и представитель Санкт-Петербургской биржи, специализирующейся на торговле иностранными акциями, отказались от комментариев.

Новая версия поправок не определяет, какой инвестор считается квалифицированным, а какой нет, эти требования устанавливаются отдельным указанием ЦБ. Ранее регулятор предложил рынку с 2021 года считать квалифицированным инвестора, который либо имеет двухлетний опыт работы, связанной с операциями с финансовыми инструментами, либо владеет финансовыми активами на сумму от 10 млн руб., либо в течение двух лет не реже пяти раз в квартал и одного раза в месяц совершал сделки на общую сумму не менее 10 млн руб.

Если на дату вступления закона в силу инвестор будет признан квалифицированным по старым правилам, он продолжит считаться таковым, следует из документа. Сейчас квалифицированный инвестор должен располагать активами на 6 млн руб. либо за год совершить сделки на эту сумму.

Если инвестор захочет без ограничений торговать иностранными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами или заключать маржинальные сделки, ему придется пройти тестирование на знание этих инструментов. В случае провала теста он все равно сможет купить их после того, как письменно подтвердит, что принимает риски, но лишь на 100 тыс. руб. (ранее Швецов предлагал ограничить заявку 50 тыс. руб.). Если неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, ему придется снова пройти тест и в случае успешной сдачи торговать без лимитов, а в случае провала — опять на 100 тыс. руб.

Подробнее о том, как Центробанк хочет изменить механизм инвестиций для непрофессионалов, читайте в материале «РБК Pro»

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, брокеры, инвесторы
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