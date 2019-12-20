ЦБ предложил новый порядок допуска иностранных акций на российские биржи

Банк России разработал новый критерий допуска иностранных ценных бумаг к торгам. Он может сократить количество доступных акций, но увеличит ликвидность рынка. Регулятор также готов повысить вдвое порог для рискованных инвестиций

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ЦБ предложил изменить критерий допуска иностранных ценных бумаг к биржевым торгам в России: разрешать торговать только теми из них, которые войдут в разрешенные им фондовые индексы. Такое предложение содержится в новой рабочей версии законопроекта о квалификации инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

Сейчас ЦБ задает перечень иностранных бирж: если бумага входит в основной список такой биржи, она может торговаться и на российской торговой площадке. В список входят 66 бирж из разных стран.

Новый порядок, предложенный ЦБ, допускает и торги бумагами, исключенными из разрешенных регулятором индексов, в течение полугода после исключения при наличии маркетмейкеров (профучастников, которые поддерживают уровень цен и объем торгов бумагой). «Требование [по допуску иностранных бумаг] более жесткое, но при этом должно обеспечить ликвидность, поскольку индексные бумаги более ликвидны», — рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Законопроект о категоризации инвесторов, который, по мысли ЦБ, должен защитить неопытных инвесторов на фондовом рынке от убытков и разочарования, должен вступить в силу в 2021 году (в версии документа, с которой ознакомился РБК, — с 1 июля). Поправки приняты Госдумой в первом чтении и сейчас готовятся ко второму. Профучастники его неоднократно критиковали, в частности за попытку полностью заблокировать инвесторам с небольшой суммой брокерского счета доступ к иностранным ценным бумагам. В октябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил о готовности найти компромисс с рынком. Осенью ЦБ несколько раз рассылал профучастникам свои предложения о корректировке документа в виде презентаций, теперь оформил их в законопроект.

Представитель ЦБ заявил РБК, что официально текст законопроекта не рассылался, его обсуждение продолжается и комментарии преждевременны. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев и представитель Санкт-Петербургской биржи, специализирующейся на торговле иностранными акциями, отказались от комментариев.