Полеты в 4 страны, Тихановская о союзе с Россией. Главные новости РБК

Тихановская ответила на обвинения в планах выйти из союза с Россией, Навальный рассказал о своем восстановлении в берлинской клинике, Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. Главные новости — в обзоре РБК

Из России стало можно летать еще в четыре страны

С понедельника, 21 сентября, будут возобновлены полеты в Белоруссию, Киргизию и Казахстан. А с 27 сентября россияне смогут летать в Южную Корею.

Рейсы в Минск, Бишкек, Нур-Султан и Сеул и обратно будут осуществляться раз в неделю из Москвы.

Параллельно с возобновлением авиасообщения с этими странами Россия прекратит практику вывозных рейсов для эвакуации застрявших за границей граждан. В оперативном штабе объяснили, что сейчас у россиян есть возможность вернуться в страну регулярными рейсами.

Всего Россия восстановила авиасообщение с 11 странами. В августе открылись полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, затем — на Мальдивы, в ОАЭ, Египет и Швейцарию.

Навальный увидел «ясную дорогу» своего восстановления

Алексей Навальный написал в Instagram, что врачи сделали из него «технически живого человека», однако впереди еще долгий путь до полного выздоровления.