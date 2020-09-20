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Полеты в 4 страны, Тихановская о союзе с Россией. Главные новости РБК

Тихановская ответила на обвинения в планах выйти из союза с Россией, Навальный рассказал о своем восстановлении в берлинской клинике, Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. Главные новости — в обзоре РБК

Из России стало можно летать еще в четыре страны

С понедельника, 21 сентября, будут возобновлены полеты в Белоруссию, Киргизию и Казахстан. А с 27 сентября россияне смогут летать в Южную Корею.

  • Рейсы в Минск, Бишкек, Нур-Султан и Сеул и обратно будут осуществляться раз в неделю из Москвы.
  • Параллельно с возобновлением авиасообщения с этими странами Россия прекратит практику вывозных рейсов для эвакуации застрявших за границей граждан. В оперативном штабе объяснили, что сейчас у россиян есть возможность вернуться в страну регулярными рейсами.
  • Всего Россия восстановила авиасообщение с 11 странами. В августе открылись полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, затем — на Мальдивы, в ОАЭ, Египет и Швейцарию.

Навальный увидел «ясную дорогу» своего восстановления

Алексей Навальный написал в Instagram, что врачи сделали из него «технически живого человека», однако впереди еще долгий путь до полного выздоровления.

https://www.instagram.com/p/CFUAPu8llSO/

  • Навальный рассказал, что телефон в его руках бесполезен, «как камень», а наливание воды в стакан «превращается в аттракцион». Политик вспомнил, что буквально недавно не мог узнавать людей и подбирать слова при разговоре. Он сообщил, что восстановление — «уже ясная дорога, хоть и неблизкая».
  • Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что сведений о наличии отравляющих веществ на личных вещах оппозиционера, вывезенных из гостиничного номера в Томске, немецкая лаборатория не предоставляла. До этого соратница Навального Мария Певчих рассказывала, что она вывезла из гостиницы бутылку из-под воды, на которой впоследствии нашли следы «Новичка».
  • Вил Мирзаянов, химик, который называет себя одним из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок», извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным «за то, что участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился». Другой разработчик вещества, Владимир Углев, сказал РБК, что принес извинения в Instagram жены Навального.
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Тихановская назвала чушью обвинения в планах выйти из союза с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК сказала, что в ее программе нет положений о выходе Белоруссии из союза с Россией. Она добавила, что вопросы вроде будущего союза Москвы и Минска могут быть решены только на референдуме.

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»
Политика
<p>Светлана Тихановская</p>

  • О том, что у оппозиции есть планы в том числе по выходу из Союзного государства, говорил Александр Лукашенко. В программе Светланы Тихановской, опубликованной на ее сайте, не упоминаются ОДКБ, ЕАЭС и русский язык. Однако в ранней версии сайта были даны ссылки на другой ресурс, на котором был раздел, посвященный национальной безопасности. В этом разделе указывалось на необходимость выйти из интеграционных объединений с Россией.
  • «Не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — сказала Тихановская РБК.
  • Также она рассказала, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии, назвала Владимира Путина «мудрым руководителем», охарактеризовала ситуацию в Белоруссии как внутренний конфликт, который необходимо решить без вмешательства других стран.

Путин раскрыл создателя гиперзвуковой ракеты

Им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники, советник по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберт Ефремов. Президент отметил особое место «Авангарда» среди разработок Ефремова, поскольку комплекс является стратегическим оружием.

  • Путин заявил, что к разработке гиперзвукового «Авангарда» Россию вынудили выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году и развертывание Вашингтоном системы стратегической ПРО.
  • Президент наградил конструктора орденом Андрея Первозванного с мечами и отметил, что благодаря разработкам Ефремова американцам не удалось «обнулить ядерный потенциал» России.
  • Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы «Авангард» в мае 2019 года. Новое оружие способно на гиперзвуковой скорости поражать цели из космоса.
Автор
Михаил Котляр
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