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Отравление Навального ,  
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В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

Пресс-секретарь Навального заявила, что сведений о наличии отравляющих веществ лаборатория не предоставляла

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.

По ее словам, в Германию на самолете, на котором Навального отправляли в берлинскую клинику «Шарите», удалось отправить много личных вещей из номера в гостинице в Томске, в котором жил политик. «Больше ни на чем улик не нашли», - сказала она.

Ранее соратница Навального Мария Певчих сообщила о том, что именно она вывезла бутылку со следами отравляющего вещества в Германию.

В интервью «Би-би-си» она сказала, что бутылку забрали из отеля в Томске после первых сообщений об экстренной посадке в Омске и состоянии Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже выразил сомнения в том, что бутылка, на которой были обнаружены следы «Новичка», могла быть найдена в номере гостиницы, где жил Навальный. В таком случае, по мнению Пескова, «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

О результатах исследования анализов Навального правительство ФРГ сообщило 2 сентября. По данным лаборатории, в организме политика нашли вещество из группы «Новичок». Несколько дней спустя газета Der Spiegel написала со ссылкой на источники, что следы яда нашли и на бутылке, из которой пил политик.

Автор
Артем Филипенок
Алексей Навальный Кира Ярмыш
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