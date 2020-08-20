Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Госпитализация Навального, угрозы санкций США против России из-за Ирана, вице-премьер привился от коронавируса, прогноз рекордных госзаимствований, самый богатый силовик страны. Главные новости — в обзоре РБК

Навального с самолета увезли в реанимацию в Омске

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш. Она уточнила, что Навальный потерял сознание.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь.

Санкции США против Ирана ударят по России

США намерены восстановить санкции ООН, которые были сняты с Ирана в соответствии с положениями ядерной сделки 2015 года. Помпео также пригрозил санкциями и России, если она откажется возобновить ограничения.