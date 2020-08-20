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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Госпитализация Навального, угрозы санкций США против России из-за Ирана, вице-премьер привился от коронавируса, прогноз рекордных госзаимствований, самый богатый силовик страны. Главные новости — в обзоре РБК

Навального с самолета увезли в реанимацию в Омске

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

  • «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш. Она уточнила, что Навальный потерял сознание.
  • «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь.

Санкции США против Ирана ударят по России

США намерены восстановить санкции ООН, которые были сняты с Ирана в соответствии с положениями ядерной сделки 2015 года. Помпео также пригрозил санкциями и России, если она откажется возобновить ограничения.

  • «Сегодня я поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана», — сказал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
  • Механизм восстановления санкций был включен в положения ядерной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — заключенной в 2015 году. Согласно ее условиям, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на то, что США вышли из сделки в 2018 году, они заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила, пишет Fox News.
  • Госсекретарь Майк Помпео предупредил участников сделки о недопустимости игнорирования санкций. Во время интервью Fox News на вопрос о том, есть ли вероятность введения санкций против России и Китая в случае их отказа вводить ограничения в отношении Ирана, он ответил: «Абсолютно». В конце прошлой недели Совбез ООН уже отклонил проект резолюции США о продлении оружейное эмбарго против Ирана. За нее выступали США и Доминиканская Республика, против — Россия и Китай. Еще 11 стран воздержались. Эмбарго должно закончиться 18 октября.

Вице-премьер Хуснуллин привился от коронавируса

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

  • «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал Хуснуллин. Прививку от коронавируса ранее также сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, вакцинация прошла в Москве.
  • 11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V»). Препарат разработал московский Центр Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.
  • По словам Путина, новая вакцина работает эффективно, создает у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент также рассказал, что прививку сделала одна из его дочерей. После прививки у нее два дня была температура, но впоследствии ее самочувствие улучшилось.

Счетная палата предсказала рекордные за 15 лет заимствования

Государственные заимствования, по прогнозам Счетной палаты, в этом году могут достичь 4,1 трлн руб. Основным источником покрытия бюджетного дефицита в этом году должны стать облигации Минфина, но и с этим возникли проблемы.

  • По данным отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие, в январе–июне 2020 года Минфин запланировал увеличение и перераспределение расходов. Положительные корректировки предусмотрены на общую сумму 5,4 трлн руб. Это связано прежде всего с необходимостью оперативно наращивать расходы на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями, в том числе из-за карантинных ограничений. Отрицательные корректировки составили 3,16 трлн руб.
  • Бюджет получил почти на 5% (458 млрд руб.) меньше доходов по сравнению с первым полугодием 2019 года. Нефтегазовые доходы составили 2,6 трлн руб. — на 35% меньше, чем годом ранее. Больше всего снизились доходы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — на 36,4% (до 1,1 трлн руб.), экспортным пошлинам на сырую нефть и газ — на 53,6% (до 618 млрд руб.). Причины снижения нефтегазовых доходов — падение цен на нефть, объемов экспорта газа из-за теплой зимы и спада экономической активности в Европе в результате карантинов, а также налогового маневра, увеличения налоговых льгот и других преференций для нефтегазовой отрасли.
  • Объем привлечения внутренних госзаимствований для покрытия дефицита федерального бюджета в 2020 году может достичь 4,1 трлн руб., что будет максимальным объемом за 15 лет. Но Минфин в последнее время сталкивается с трудностями при размещении госбумаг. Последний аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа не проводился из-за «возросшей волатильности на финансовых рынках». После крупного привлечения более 90 млрд руб. от двух выпусков ОФЗ 5 августа, 12 августа аукцион по размещению госбумаг был признан несостоявшимся.

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Замглавы МВД Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников, среди следователей СК — генерал, руководящий делом о коррупции в ФСБ.

  • Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. За 2018 год он задекларировал чуть более 4 млн руб. Всего у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.
  • Шулика был назначен замминистра в 2017 году, он курирует в том числе госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.
  • Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.
Автор: Сергей Саркисян
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