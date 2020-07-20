Что случилось за день. Главные новости РБК

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Депутат стал главой Хабаровского края вместо Фургала

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона его однопартийца, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

39-летний Дегтярев с октября 2016 года был председателем комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он известен рядом резонансных инициатив: в частности, предлагал запретить в России оборот долларов, а также сменить почтовый адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, его обвинили в организации нескольких заказных убийств, которые были совершены в 2004–2005 годах. После его задержания в Хабаровске уже более недели проходят масштабные несанкционированные акции в его поддержку с десятками тысяч участников.

Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин. Он выразил благодарность жителям, но не одобрил массовые акции из-за эпидемиологической угрозы. По словам Кожемякина, Фургал не держится за свою губернаторскую должность.

В свою очередь Жириновский пообещал «не бросать» Фургала и продолжать добиваться закрытия уголовного дела против него. При этом лидер ЛДПР поблагодарил президента за то, что тот назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева.

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