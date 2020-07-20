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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин нашел замену Фургалу, элита получила доступ к вакцине от коронавируса, акцию «Бессмертный полк» перенесли на 2021 год, «Транснефть» раскритиковала идею Минэка о снижении тарифов; главные новости — в обзоре РБК

Депутат стал главой Хабаровского края вместо Фургала

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона его однопартийца, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

  • 39-летний Дегтярев с октября 2016 года был председателем комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он известен рядом резонансных инициатив: в частности, предлагал запретить в России оборот долларов, а также сменить почтовый адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1.
  • Сергей Фургал был задержан 9 июля, его обвинили в организации нескольких заказных убийств, которые были совершены в 2004–2005 годах. После его задержания в Хабаровске уже более недели проходят масштабные несанкционированные акции в его поддержку с десятками тысяч участников.
  • Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин. Он выразил благодарность жителям, но не одобрил массовые акции из-за эпидемиологической угрозы. По словам Кожемякина, Фургал не держится за свою губернаторскую должность.
  • В свою очередь Жириновский пообещал «не бросать» Фургала и продолжать добиваться закрытия уголовного дела против него. При этом лидер ЛДПР поблагодарил президента за то, что тот назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева.

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СМИ узнали о получении элитой в России вакцины от COVID-19

Несмотря на то, что официально испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались только в середине июня, несколько сотен топ-менеджеров и госслужащих получили доступ к экспериментальному препарату, разработанному НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, еще в апреле, утверждает Bloomberg.

  • Участие в программе было бесплатным, привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. Среди побочных эффектов — повышение температуры и боль в мышцах. Не афишировать эту информацию решили, чтобы избежать ажиотажа.
  • В Минздраве России заявили, что вакцина не поступала в гражданский оборот и пока ее получили только добровольцы, которые официально включены в процесс тестирования вакцины от коронавируса.
  • В Кремле заверили, что президент России Владимир Путин не проходил вакцинацию от коронавируса, поскольку препарат еще не сертифицирован. «Все-таки главе государства несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

Перенести акцию «Бессмертный полк» с 26 июля на более поздний срок в середине июля предложили ее организаторы. Тогда же народный артист СССР Василий Лановой призвал провести шествие 9 мая 2021 года. В понедельник президент Владимир Путин согласился с этим предложением.

  • «Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. Президент пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
  • Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 ее отложили на 26 июля. Затем организаторы решили отказаться и от этой даты, поскольку участникам марша пришлось бы соблюдать социальную дистанцию и быть в масках и перчатках.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Транснефть» поспорила с Минэком об интересах властей

На прошлой неделе стало известно, что Минэкономразвития поддержало предложение главы «Роснефти» Игоря Сечина о снижении тарифов на транспортировку нефти компании «Транснефть». В компании сочли, что это противоречит интересам государства, поскольку оно является основным акционером «Транснефти».

  • Как ранее указывал глава министерства Максим Решетников, рентабельность «Транснефти» завышена, поэтому ее можно сократить с 22,6% в 2019 году до 5% к 2024 году, снизив и тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов. Против этой идеи выступали Минэнерго и ФАС.
  • В «Транснефти» заявили, что рассуждения о «завышенной» рентабельности компании являются голословными, поскольку Минэк, обосновывая свою идею, использует в расчетах некорректные финансовые показатели. К тому же реализация идеи чревата «критическим уменьшением» источников для поддержания технического состояния российской системы нефтепроводов, то есть может привести к авариям.

Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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