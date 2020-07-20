«Транснефть» назвала идею Минэка «противоречащей интересам государства»

Подход Минэкономразвития к снижению тарифов «Траснефти» на прокачку нефти из-за высокой рентабельности противоречат интересам государства, утверждает монополия. Ранее ФАС и Минэнерго выступили против снижения тарифов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» назвала подход Минэкономразвития к тарифному регулированию поставок нефти и нефтепродуктов в течение ближайших пяти лет «противоречащим интересам государства, являющегося основным акционером «Транснефти». Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 20 июля.

С такой критикой компания выступила после того, как стало известно, что министерство поддержало предложение снизить тарифы на транспортировку нефти «Транснефти» и РЖД. Как указывал министр экономического развития Максим Решетников в письме главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву, рентабельность «Транснефти» завышена, поэтому ее можно сократить с 22,6% в 2019 году до 5% к 2024 году, снизив и тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов.

Сама идея о снижении тарифов принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Озвучил ее топ-менеджер в мае, на встрече с президентом Владимиром Путиным. Тогда он предложил сократить тарифы в 2–2,5 раза, чтобы привести в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. Сечин указывал, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость транспорта достигла 32% от цены самого сырья. После этого Путин поручил правительству проработать это предложение.

Но не все министерства поддерживают идею главы «Роснефти». Против, в частности, Минэнерго и ФАС, объясняя свою позицию необходимостью сохранения инвестпрограмм «Транснефти» и РЖД.