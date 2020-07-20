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«Транснефть» назвала идею Минэка «противоречащей интересам государства»

Подход Минэкономразвития к снижению тарифов «Траснефти» на прокачку нефти из-за высокой рентабельности противоречат интересам государства, утверждает монополия. Ранее ФАС и Минэнерго выступили против снижения тарифов
Транснефть TRNFP ₽133 750 +0,15% Купить
Роснефть ROSN ₽360,45 +0,17% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» назвала подход Минэкономразвития к тарифному регулированию поставок нефти и нефтепродуктов в течение ближайших пяти лет «противоречащим интересам государства, являющегося основным акционером «Транснефти». Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник, 20 июля.

С такой критикой компания выступила после того, как стало известно, что министерство поддержало предложение снизить тарифы на транспортировку нефти «Транснефти» и РЖД. Как указывал министр экономического развития Максим Решетников в письме главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву, рентабельность «Транснефти» завышена, поэтому ее можно сократить с 22,6% в 2019 году до 5% к 2024 году, снизив и тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов.

Минэкономразвития поддержало снижение тарифов «Транснефти»
Бизнес
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сама идея о снижении тарифов принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Озвучил ее топ-менеджер в мае, на встрече с президентом Владимиром Путиным. Тогда он предложил сократить тарифы в 2–2,5 раза, чтобы привести в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. Сечин указывал, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость транспорта достигла 32% от цены самого сырья. После этого Путин поручил правительству проработать это предложение.

Но не все министерства поддерживают идею главы «Роснефти». Против, в частности, Минэнерго и ФАС, объясняя свою позицию необходимостью сохранения инвестпрограмм «Транснефти» и РЖД.

Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В своем обращении «Транснефть» указывает на «голословные рассуждения о «завышенной» рентабельности компании», а также использовании в расчетах некорректных финансовых показателей, на которых Минэкономразвития и строит позицию об обоснованности предложения.

Для определения рентабельности «Транснефти» министерство использовало показатели ее консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, составленной на основании финансовых данных 85 ее дочерних структур, указывает компания. «Однако только 18 из них осуществляли в 2019 году регулируемые виды деятельности: «транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» по территории России. В соответствии со ст. 2 закона «О естественных монополиях» регулирование деятельности субъектов естественных монополий не может применяться в сферах деятельности, не относящихся к естественным монополиям», — подчеркивается на сайте компании. «Таким образом, предлагаемый министром экономического развития подход применительно к «Транснефти» противоречит действующему законодательству», — считает компания.

К тому же предложение ведомства чревато «критическим уменьшением тарифных источников для поддержания российской системы магистральных нефтепроводов в технически и экологически безопасном и надежном состоянии», указывает «Транснефть». То есть это может привести к авариям на трубопроводах. «При существующей системе тарификации не происходит достаточного обновления основных средств, предназначенных для транспортировки нефти. Снижение тарифов приведет к сокращению источников финансирования капитальных вложений и, соответственно, к ускоренному устареванию основных средств», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Транснефть, Минэкономразвития, Роснефть, ФАС
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