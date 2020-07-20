Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
В военном госпитале имени Бурденко завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
- Как сообщил газете «Красная звезда» начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты ВС полковник медицинской службы Сергей Борисевич, в понедельник, 20 июля, будет выписана последняя группа добровольцев из 20 человек, участвовавших в испытаниях.
- В результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, «а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», сказал Борисевич.
- Ученым еще предстоят составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация препарата. Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня.
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