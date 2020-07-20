Что случилось за ночь. Главные новости РБК

По словам Лукашенко, по делу задержано уже «под 30 человек». «Все дают показания. И этот [Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], и начал показания давать», — рассказал он.

Глава государства также сказал, что «никакого политического заказа» в аресте Бабарико нет. Он сообщил, что уже поручил подготовить все необходимое, чтобы в Белоруссию приехали специалисты Интерпола, США, Польши и России и могли ознакомиться с документами по делу.

Бабарико, считавшийся главным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах, был задержан 18 июня. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. После задержания Бабарико еще сохранял возможность выдвинуться кандидатом в президенты, однако 14 июля ЦИК отказала ему в регистрации из-за найденных несоответствий в декларации о доходах.

В четырех землях Германии попросили США не выводить войска

После того как США решили сократить численность своего контингента в ФРГ, премьер-министры четырех земель Германии обратились к американскому конгрессу с просьбой не выводить войска.

Письма конгрессменам направили власти Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, пишет Reuters. По словам глав правительств четырех земель, эти базы составляют основу присутствия США в Европе.

В начале июня стало известно, что Вашингтон сократит численность американского контингента в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп пояснил, что это связано с тем, что Германия, будучи членом НАТО, задолжала «миллиарды долларов».

Позже он допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что вывод войск «усилит сдерживание России».

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, где пройдет медобследование. Как сообщило Саудовское агентство печати, у 84-летнего короля диагностировано воспаление желчного пузыря.