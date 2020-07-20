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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Завершение клинических испытаний вакцины от коронавируса, бывший соперник Лукашенко начал давать показания, в Германии попросили США остановить вывод войск, саудовский король попал в больницу; главные новости — в обзоре РБК

Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

В военном госпитале имени Бурденко завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

  • Как сообщил газете «Красная звезда» начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты ВС полковник медицинской службы Сергей Борисевич, в понедельник, 20 июля, будет выписана последняя группа добровольцев из 20 человек, участвовавших в испытаниях.
  • В результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, «а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», сказал Борисевич.
  • Ученым еще предстоят составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация препарата. Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня.

Лукашенко сообщил о начавшем давать показания Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о прогрессе в деле бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который решил поучаствовать в президентской кампании, но был арестован и не допущен до выборов.

  • По словам Лукашенко, по делу задержано уже «под 30 человек». «Все дают показания. И этот [Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], и начал показания давать», — рассказал он.
  • Глава государства также сказал, что «никакого политического заказа» в аресте Бабарико нет. Он сообщил, что уже поручил подготовить все необходимое, чтобы в Белоруссию приехали специалисты Интерпола, США, Польши и России и могли ознакомиться с документами по делу.
  • Бабарико, считавшийся главным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах, был задержан 18 июня. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. После задержания Бабарико еще сохранял возможность выдвинуться кандидатом в президенты, однако 14 июля ЦИК отказала ему в регистрации из-за найденных несоответствий в декларации о доходах.

В четырех землях Германии попросили США не выводить войска

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После того как США решили сократить численность своего контингента в ФРГ, премьер-министры четырех земель Германии обратились к американскому конгрессу с просьбой не выводить войска.

  • Письма конгрессменам направили власти Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, пишет Reuters. По словам глав правительств четырех земель, эти базы составляют основу присутствия США в Европе.
  • В начале июня стало известно, что Вашингтон сократит численность американского контингента в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп пояснил, что это связано с тем, что Германия, будучи членом НАТО, задолжала «миллиарды долларов».
  • Позже он допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что вывод войск «усилит сдерживание России».

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, где пройдет медобследование. Как сообщило Саудовское агентство печати, у 84-летнего короля диагностировано воспаление желчного пузыря.

  • Сальман взошел на престол в январе 2015 года после смерти предыдущего короля Абдаллы.
  • Накануне сообщалось о госпитализации эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Его направили в больницу для медицинского обследования, монарх чувствует себя хорошо.
Автор: Сергей Витько
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