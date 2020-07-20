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Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Как сообщает государственное новостное агентство, у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря, он пройдет медицинское обследование. Монарху 84 года, он правит с 2015 года
Король Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд
Король Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters)

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщило Саудовское агентство печати.

Король пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, уточнило издание.

Королю Салману 84 года. В возрасте 18 лет в 1953 году он был назначен представителем короля и эмиром Эр-Рияда. Через десять лет Салман стал губернатором провинции Эр-Рияд и занимал эту должность до 2011 года. На этот период приходится стремительное развитие города Эр-Рияд, его население выросло с 150 тыс. в 1960 году до более миллиона в 1980-х годах. Сейчас в столице Саудовской Аравии проживают более 7 млн человек.

Эмира Кувейта госпитализировали
Политика
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

В 2011 году Салман перешел на должность министра обороны, а также вошел в Совет нацбезопасности. Менее чем через год, в июне 2012 года он стал наследным принцем и заместителем премьер-министра после того, как умер его брат.

Салман взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Накануне стало известно о госпитализации эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он был направлен для медицинского обследования, монарх чувствует себя хорошо. Ранее ас-Сабах уже попадал в больницу для проведения медицинских тестов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Саудовская Аравия, король Салман, госпитализация
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