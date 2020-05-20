Что случилось за день. Главные новости РБК

Все больше россиян выздоравливают от коронавируса, пандемия спровоцирует миграцию в стране, в России появятся магазины без касс и продавцов, как загрузить Северный морской путь; главные новости — в обзоре РБК

В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 308,7 тыс. При этом за сутки число вылечившихся впервые превысило число новых случаев.

Так, за прошедший день в стране выявили 8 764 заболевших COVID-19, тогда как 9 262 пациента полностью выздоровели. Скончались 135 человек. Общее число летальных исходов составило 2 972.

Половина всех случаев заражения приходится на Москву. Число новых больных за сутки в столице резко упало: накануне было выявлено 3,5 тыс. зараженных, а 20 мая — 2,7 тыс. (падение на 23%).

Премьер-министр Михаил Мишустин признал, что в России, особенно в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Это дает основания для «аккуратного» возвращения к нормальной экономической жизни. «[Снимать ограничения] надо предельно осторожно, чтобы не разрушить достигнутое таким трудом хрупкое равновесие», — добавил Мишустин.

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Экономически слабые регионы, такие как Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области, рискуют потерять население из-за кризиса, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.