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Что случилось за день. Главные новости РБК

Все больше россиян выздоравливают от коронавируса, пандемия спровоцирует миграцию в стране, в России появятся магазины без касс и продавцов, как загрузить Северный морской путь; главные новости — в обзоре РБК

В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 308,7 тыс. При этом за сутки число вылечившихся впервые превысило число новых случаев.

  • Так, за прошедший день в стране выявили 8 764 заболевших COVID-19, тогда как 9 262 пациента полностью выздоровели. Скончались 135 человек. Общее число летальных исходов составило 2 972.
  • Половина всех случаев заражения приходится на Москву. Число новых больных за сутки в столице резко упало: накануне было выявлено 3,5 тыс. зараженных, а 20 мая — 2,7 тыс. (падение на 23%).
  • Премьер-министр Михаил Мишустин признал, что в России, особенно в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Это дает основания для «аккуратного» возвращения к нормальной экономической жизни. «[Снимать ограничения] надо предельно осторожно, чтобы не разрушить достигнутое таким трудом хрупкое равновесие», — добавил Мишустин.

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Экономически слабые регионы, такие как Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области, рискуют потерять население из-за кризиса, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.

  • По их мнению, пандемия коронавируса и обвал цен на нефть приведут к ускорению внутрироссийской миграции в ближайшие два года: россияне устремятся в крупные экономические центры.
  • Сокращение экономически активного населения приведет к падению инвестиций и снижению доходов региональных бюджетов за счет уменьшения налоговых поступлений. Темпы роста поступлений будут сокращаться и после преодоления коронавирусного кризиса.
  • И хотя уменьшение населения приведет к сокращению бюджетных расходов, в том числе социальных, этого будет недостаточно, чтобы компенсировать падение налоговых доходов, считают экономисты.


В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей

Власти решают, каким образом выполнить майский указ президента Владимира Путина по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП).

  • По итогам 2019 года по маршруту было перевезено 31,5 млн т грузов, к 2024 году этот показатель должен вырасти в три раза, до 80 млн т.
  • В правительстве полагают, что решить эту задачу поможет расширение границ СМП за счет акваторий Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей. Это может увеличить грузопоток на 29 млн т.
  • Один из вариантов использования маршрута — регулярные поставки рыбы с Дальнего Востока. Президент эту идею поддержал.

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

В магазинах «Азбука вкуса» появится возможность совершать покупки без участия продавцов и касс — для этого понадобится только мобильное приложение. В проекте участвуют Сбербанк и Visa.

  • Технология тестируется в магазине, который находится в деловом центре «Москва-Сити». Посетить его можно, скачав приложение Take&Go. На входе с его помощью надо отсканировать QR-код на турникете.
  • Магазин оснащен системой наблюдения, которая отслеживает, какие товары берет покупатель, и перемещает их в его виртуальную корзину. Взяв товары, он может просто уйти: деньги с карты будут списаны автоматически.
  • Аналогичный проект есть у Amazon — компания открыла свой первый магазин без продавцов и касс Amazon Go в начале 2018 года в США. К 2021 году она планирует расширить сеть до 3 тыс. торговых точек.
Автор: Сергей Витько
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