Что случилось за день. Главные новости РБК
В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 308,7 тыс. При этом за сутки число вылечившихся впервые превысило число новых случаев.
- Так, за прошедший день в стране выявили 8 764 заболевших COVID-19, тогда как 9 262 пациента полностью выздоровели. Скончались 135 человек. Общее число летальных исходов составило 2 972.
- Половина всех случаев заражения приходится на Москву. Число новых больных за сутки в столице резко упало: накануне было выявлено 3,5 тыс. зараженных, а 20 мая — 2,7 тыс. (падение на 23%).
- Премьер-министр Михаил Мишустин признал, что в России, особенно в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Это дает основания для «аккуратного» возвращения к нормальной экономической жизни. «[Снимать ограничения] надо предельно осторожно, чтобы не разрушить достигнутое таким трудом хрупкое равновесие», — добавил Мишустин.
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