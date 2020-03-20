Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рецессия трети мировой экономики, новый антикризисный план правительства, сколько компаний перешло на удаленку, в России возник риск дефицита ноутбуков; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

Экономисты Института международных финансов (IIF) понизили свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на текущий год. Но если пандемия к лету не пойдет на спад, прогнозы станут еще пессимистичнее.

США, еврозона и Япония, на которых приходится 30% общемирового ВВП, уже находятся в экономической рецессии и она продлится до середины года, отмечают экономисты.

Внезапную остановку на глобальных рынках спровоцировали ценовая война ОПЕК и растущая неопределенность, связанная с COVID-19. Все это привело к резкому падению нефтяных цен.

Институт фиксирует «беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков», растущий «стресс на кредитных рынках США» и нехватку долларовой ликвидности в еврозоне и Японии.



Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Власти готовы оказать дополнительные меры поддержки в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. В распоряжении РБК оказался антикризисный план правительства.