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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рецессия трети мировой экономики, новый антикризисный план правительства, сколько компаний перешло на удаленку, в России возник риск дефицита ноутбуков; главные новости — в обзоре РБК

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

Экономисты Института международных финансов (IIF) понизили свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на текущий год. Но если пандемия к лету не пойдет на спад, прогнозы станут еще пессимистичнее.

  • США, еврозона и Япония, на которых приходится 30% общемирового ВВП, уже находятся в экономической рецессии и она продлится до середины года, отмечают экономисты.
  • Внезапную остановку на глобальных рынках спровоцировали ценовая война ОПЕК и растущая неопределенность, связанная с COVID-19. Все это привело к резкому падению нефтяных цен.
  • Институт фиксирует «беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков», растущий «стресс на кредитных рынках США» и нехватку долларовой ликвидности в еврозоне и Японии.


Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Власти готовы оказать дополнительные меры поддержки в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. В распоряжении РБК оказался антикризисный план правительства.

  • Документ поделен на четыре раздела: поддержка и обеспечение товарами первой необходимости населения; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; оказание помощи малому и среднему бизнесу; общесистемные меры.
  • Правительство упростит доступ иностранных лекарств и изделий на российский рынок. Власти будут также отслеживать рост цен на продовольственные товары и товары первой необходимости.
  • Транспортным компаниям компенсируют убытки, турфирмам покроют ущерб, связанный с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Спортивные учреждения получат поддержку, лизинговые компании — докапитализацию.
  • Для малого и среднего бизнеса может быть введена трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов, а также временная отсрочка (или запрет) платы за аренду площади у государства.

Свыше 10% компаний в России сообщили о введенном для работников карантине

Онлайн-опрос сервиса «Работа.ру» показал, что около 13% российских компаний отправило хотя бы часть своих сотрудников на удаленную работу и карантин. Интервьюеры опрашивали отдельно работодателей и сотрудников.

  • Наибольшее расхождение между двумя группами получилось в вопросе о принятых мерах для защиты персонала от коронавирусной инфекции: 59% работников заявили, что их работодатели ничего не сделали, и только 38% работодателей признали, что это действительно так.
  • Среди причин карантина были «поездки за границы», «карантин как средство профилактики», а также «симптомы вирусной инфекции». При этом последний пункт сотрудники называли в два раза чаще, чем работодатели.
  • Подавляющее большинство работодателей (61%) никак не оформляли карантин, а просто переводили сотрудников на удаленку. По их словам, оплачиваемый отпуск предоставлялся в 25% случаев. Отпуск за свой счет взяли 16% работников.

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

В связи с массовым переходом компаний на удаленную работу в России может возникнуть дефицит ноутбуков. Как рассказали РБК участники рынка, в последнее время спрос вырос в пять раз, а у нескольких крупнейших дистрибьюторов на складах почти не осталось ноутбуков.

  • Другим сильным стимулом для роста продаж гаджетов стал резкий рост курса американской валюты (с начала марта вырос с 67 до 80 руб. за доллар). Это вынудило россиян срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока подорожание доллара не отразилось на ценах в рознице.
  • Дистрибьюторы, стараясь удовлетворить спрос, начали перекупать друг у друга партии того, что есть в наличии. Больше всего выросли продажи ноутбуков ценой выше 40 тыс. руб. Наибольшим спросом пользуются модели HP, Lenovo, Asus и Dell.
  • Участники рынка прогнозируют, что дефицит на рынке может сохраняться несколько месяцев и будет зависеть от того, насколько жесткий карантин объявят в стране в дальнейшем.
Автор: Сергей Витько
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