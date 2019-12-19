Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Стрельба на Лубянке, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, новые обыски по делу Майкла Калви, тестирование «суверенного Рунета» в масштабах всей страны; главные новости — в обзоре РБК.

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

В приемной ФСБ на Лубянке неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщили источники РБК.

СМИ сообщают разную информацию о погибших и пострадавших: по одним данным, ранения получил сотрудник ФСБ, по другим — погибли трое сотрудников ФСО. Источник РБК утверждает, что погиб сотрудник ФСБ.

В городе введен план «Сирена». Близлежащие улицы перекрыты. По некоторым данным, нападавших было трое, двое из них погибли. Один из них продолжает вести прицельный огонь.

Путин провел традиционную пресс-конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась около 4 часов 20 минут. Глава государства успел ответить на 77 вопросов. В частности, он высказался о возможности изменения Конституции, заявил о возбужденном уголовном деле из-за Ивана Голунова, рассказал о перспективах Союзного государства и отшутился на вопрос об украинских танках на Кубани.