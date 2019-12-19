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Что случилось за день. Главные новости РБК
Стрельба на Лубянке, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, новые обыски по делу Майкла Калви, тестирование «суверенного Рунета» в масштабах всей страны; главные новости — в обзоре РБК.

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

В приемной ФСБ на Лубянке неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщили источники РБК.

  • СМИ сообщают разную информацию о погибших и пострадавших: по одним данным, ранения получил сотрудник ФСБ, по другим — погибли трое сотрудников ФСО. Источник РБК утверждает, что погиб сотрудник ФСБ.
  • В городе введен план «Сирена». Близлежащие улицы перекрыты. По некоторым данным, нападавших было трое, двое из них погибли. Один из них продолжает вести прицельный огонь.

Путин провел традиционную пресс-конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась около 4 часов 20 минут. Глава государства успел ответить на 77 вопросов. В частности, он высказался о возможности изменения Конституции, заявил о возбужденном уголовном деле из-за Ивана Голунова, рассказал о перспективах Союзного государства и отшутился на вопрос об украинских танках на Кубани.

  • Из Конституции может быть убрана оговорка «подряд» в статье о президентских сроках, заявил Путин. Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.
  • Отвечая на вопрос корреспондента РБК о союзном государстве с Белоруссией, Путин указал на необходимость ускорить процесс его формирования, в том числе за счет создания наднациональных органов. «Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком газ для всей страны. Это вопрос, согласитесь, очень странный», — сказал Путин. При этом Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить Союзное государство после окончания президентского срока в 2024 году.
  • Говоря о расследовании дела журналиста Ивана Голунова, глава государства сообщил, что пять человек были уволены из МВД. «Против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет», — отметил президент. При этом о заказчиках преступления Путину не докладывали. Позже адвокат Голунова рассказал, что дело было возбуждено только накануне, 18 декабря. При этом полицейские пока даже не являются подозреваемыми.
  • На пресс-конференции украинский журналист Роман Цимбалюк предположил, что позиция Путина по отношению к Киеву была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков. «Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — ответил Путин, имея в виду разработанные в СССР танки Т-72 и Т-34. «У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове», — ответил Цимбалюк. «Ну это тоже советская машина», — парировал Путин.

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

По делу основателя Baring Vostok Майкла Калви продолжаются следственные действия. В четверг, 19 декабря, дома у Александра Цакунова, ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный» (Baring Vostok является его акционером), прошел обыск.

  • После обыска Цакунова увезли на допрос в качестве свидетеля, говорят источники РБК. Это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов. Калви и других сотрудников фонда подозревают в хищении 2,5 млрд руб.
  • Цакунов работал еще в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» в 2016 году.
  • Тогда «Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт. После возбуждения дела против Калви Аветисяну и партнерам удалось взять под контроль «Восточный».

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Реформы президента Шавката Мирзиёева позволили Узбекистану получить звание страны года по мнению редакции британского журнала The Economist.

  • Издание отмечает, что еще три года назад Узбекистан был «старомодной постсоветской диктатурой», однако после смерти прежнего президента Ислама Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиёев. Поначалу в стране мало что изменилось, но в 2018 году новый президент перешел к активным действиям, пишет издание.
  • Его правительство сумело в значительной степени прекратить принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов, приняло решение тюрьму «Жаслык».
  • Среди претендентов на звание страны года также были Новая Зеландия (за действия властей после нападений на мечеть), Северная Македония (за переименование страны) и Судан (за свержение Омара аль-Башира).

Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

Власти готовы проверить целостность и устойчивость Рунета к внешним угрозам в масштабах всей страны, сообщили в Минкомсвязи. Раньше тестирование в рамках закона о суверенном Рунете проходило только на Урале.

  • Учения будут регулярными, в этом году они пройдут 23 декабря. «Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — заверили в министерстве.
  • Закон о суверенном Рунете обязывает операторов связи установить в своей сети специальное оборудование, которое позволит Роскомнадзору в случае угрозы извне управлять маршрутизацией трафика.
  • Это оборудование позволит ведомству фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.
Автор: Сергей Витько
Теги: Рунет, Владимир Путин, стрельба, ФСБ, Узбекистан
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