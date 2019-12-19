К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

У Александра Цакунова, ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный», прошел обыск, сообщили источники РБК. Силовики пришли к нему в рамках расследования дела Baring Vostok

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Домой к Александру Цакунову, бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный», в четверг, 19 декабря, пришли с обыском, рассказали два источника РБК.

«Сегодня рано утром пришли с обыском в квартиру бывшего сотрудника банка Александра Цакунова, после чего его увезли. Статус не ясен», — сказал знакомый финансиста.

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий. Следствие до конца года планировало предъявить обвинение фигурантам дела, напоминает он. По его словам, это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.

Цакунов работал еще в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» в 2016 году. «Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Компания «Финвижн» Аветисяна выдвинула встречные претензии, спор будет рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).