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Дело Baring Vostok ,  
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К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
У Александра Цакунова, ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный», прошел обыск, сообщили источники РБК. Силовики пришли к нему в рамках расследования дела Baring Vostok
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Домой к Александру Цакунову, бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный», в четверг, 19 декабря, пришли с обыском, рассказали два источника РБК.

«Сегодня рано утром пришли с обыском в квартиру бывшего сотрудника банка Александра Цакунова, после чего его увезли. Статус не ясен», — сказал знакомый финансиста.

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«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий. Следствие до конца года планировало предъявить обвинение фигурантам дела, напоминает он. По его словам, это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.

Цакунов работал еще в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» в 2016 году. «Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Компания «Финвижн» Аветисяна выдвинула встречные претензии, спор будет рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны, сейчас некоторые из них, в частности сам Калви, находятся под домашним арестом, некоторые — в СИЗО. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring. Следствие считает, что Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по обмену этого кредита на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и Юсупов). По версии СК, акции фонда стоили лишь 600 тыс. руб. По словам Юсупова, аудитор PwC выявил, что акции IFTG из-за ограничений в уставе компании стоили всего несколько тысяч долларов. IFTG убрала их из устава в сентябре 2018 года.

Калви утверждал, что сама идея сделки принадлежала Юсупову. Baring Vostok неоднократно заявлял, что дело связано с акционерным конфликтом. Другая сторона эти обвинения отрицает: как говорил Аветисян, Юсупов «ни от кого не скрывал своих планов» подать заявление. Проверку в «Восточном» летом 2018 года проводило МВД, но не стало возбуждать дело — его возбудил Следственный комитет после обращения Юсупова в ФСБ.

Осенью появилась новая оценка акций, которую заказало следствие и провело Российское общество оценщиков. Она показала, что на момент совершения сделки из-за ограничений в уставе акции стоили 260 млн руб., но их рыночная стоимость была выше — 3,8 млрд руб.

На странице Цакунова в Facebook говорится, что с августа он работает в банке «Открытие».

РБК направил запросы в банк и Следственный комитет. Представитель Baring Vostok отказался от комментариев.

Авторы: Петр Канаев, Павел Казарновский
При участии: Антон Фейнберг, Дмитрий Серков
Теги: Baring Vostok, «Восточный»
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