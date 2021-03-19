ЦБ выпустил «ястреба», в Европе третья волна COVID-19. Главное за день

Первое повышение ключевой ставки с 2018 года, Роскомнадзор объяснил, зачем ему имена всех абонентов, Кадыров и тяжба с «Новой газетой», Лукашенко назвал возможных кандидатов в преемники — главные новости в обзоре РБК

ЦБ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. Это стало неожиданностью для экспертов и всего рынка, ожидавшего, что ЦБ сохранит ставку неизменной.