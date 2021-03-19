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ЦБ выпустил «ястреба», в Европе третья волна COVID-19. Главное за день

Первое повышение ключевой ставки с 2018 года, Роскомнадзор объяснил, зачем ему имена всех абонентов, Кадыров и тяжба с «Новой газетой», Лукашенко назвал возможных кандидатов в преемники — главные новости в обзоре РБК

ЦБ впервые с 2018 года поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 марта, впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. Это стало неожиданностью для экспертов и всего рынка, ожидавшего, что ЦБ сохранит ставку неизменной.

  • Это первое повышение с 2018 года. На прошлом заседании Центробанк оставил ставку 4,25%.
  • В этот раз регулятор признал, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Вместе с тем восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», ожидания по внешнему спросу также улучшаются.
    Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
    Фотогалерея 

Подробнее о том, почему ЦБ принял неожиданное для экспертов решение, — в материале РБК.

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Финансы
Эльвира Набиуллина

Роскомнадзор объяснил сбор данных абонентов

Роскомнадзор объяснил, зачем ему нужны данные об абонентах и их звонках, то есть те сведения, которыми сейчас обладают только операторы связи или правоохранительные органы при проведении расследований. Цель инициативы — выявление лиц, которые используют сим-карты, оформленные на других людей, рассказал РБК представитель службы.

  • Например, если Роскомнадзор выявит, что за короткий промежуток времени осуществлялись звонки с нескольких сим-карт, оформленных на одного человека, и они производились из разных концов города, то пользователи этих сим-карт окажутся под подозрением, пояснил он.
  • Детализацию звонков всех абонентов РКН запрашивать не будет, эта мера станет применяться только для тех, кто окажется под подозрением. К содержанию разговора и переписок у ведомства доступа не будет, утверждают в Роскомнадзоре.
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Кадыров готов к тяжбе с «Новой газетой»

Накануне главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска к главе Чечни Рамзану Кадырову, который назвал журналистов издания «агентами западных спецслужб». Сегодня Кадыров подтвердил, что готов к такому повороту публичного конфликта.

  • «В честность нашего судебного процесса верю. Поэтому вперед! Посмотрим, чья возьмет!», — написал Кадыров в своем Telegram.
  • Сейчас на сайте газеты ведется голосование о том, стоит ли ей подать на Кадырова в суд, после того как он назвал журналистов «Новой» «агентами западных спецслужб». На момент написания заметки 76% читателей поддержали обращение с иском, остальные выбрали вариант «не подавать, чтобы не легитимизировать весь этот бред».

В Европе началась третья волна коронавируса

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что власти ЕС видят идущую по Союзу третью волну эпидемии. По ее словам, в Брюсселе считают необходимым ускорить вакцинацию: надо привить как минимум 70% взрослого населения ЕС.

  • С вакцинацией в Европе возникла заминка из-за проблем с одним из наиболее популярных препаратов — вакциной от AstraZeneca. Некоторые страны сообщили о побочных эффектах от инъекции в виде тромбов. Однако ВОЗ и европейский регулятор EMA уже заявили, что по итогам расследования пришли к выводу о безопасности вакцины. Сегодня использование препарата приостановила Финляндия, но она пошла против общего тренда: большинство других стран вакцинацию возобновили.

Лукашенко назвал имена возможных преемников

По словам Лукашенко, на пост главы Белоруссии в будущем смогут претендовать экс-глава МВД Юрий Караев и экс-глава Минздрава, нынешний губернатор Гродненской области Владимир Караник. «Молодые, толковые», — охарактеризовал их президент.

Video

О том, чем известны Караев и Караник, — в заметке РБК.

Лукашенко назвал имена «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии
Политика

Автор
Георгий Тадтаев
Центробанк ключевая ставка Роскомнадзор Рамзан Кадыров коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко Белоруссия «Новая газета»
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