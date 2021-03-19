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Дебаты Путина и Байдена, опасные для медиков маски. Главное за ночь

Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков; ждать ли дебатов Путина и Байдена; как Германия может «откупиться» от новых санкций против «Северного потока-2»; налог на движимое имущество — в обзоре РБК

Опасны ли для медиков маски

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ, объединяет более 500 предприятий) попросила Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

  • В ассоциацию обратились представители нескольких больниц с просьбой проверить, соответствуют ли заявленным уровням защиты и не опасны ли для жизни медиков приобретенные на торгах маски. Они были куплены больницами по ценам, которые в АСИЗ называют сильно заниженными. В ассоциации также считают, что это может быть связано с поставками контрафакта. Поставщики дешевых респираторов объясняют низкую цену высокой конкуренцией на рынке и необходимостью демпинговать.

Чем опасны контрафактные маски и респираторы для людей — подробно в материале РБК.

Что ответил Белый дом на предложение Путина провести дебаты

Президент США Джо Байден будет занят 19 марта, у него запланирована поездка в Джорджию, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина оперативно организовать переговоры лидеров двух стран «в прямом эфире». Она также добавила, что Байден ранее говорил по телефону с Путиным, а со многими другими лидерами нет.

  • С предложением организовать срочные переговоры в прямом эфире — «онлайн, в открытой прямой дискуссии» — между лидерами России и США Путин выступил накануне. В качестве даты он предложил выбрать пятницу, 19 марта, или понедельник, 22 марта.
  • Такое предложение прозвучало после того, как в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента России, и сообщил, что Москва «заплатит», если будет установлена ее причастность к кибератакам в США. Путин, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также отметил, что в другом человеке говорящий обычно видит собственные качества.
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В США хотят заблокировать «Северный поток-2», Берлин сопротивляется

США рассматривают возможность дополнительных санкций, чтобы заблокировать проект строительства трубопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Представители обеих партий оказывают давление на администрацию Джо Байдена с этой целью, а Госдеп вновь предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода, о риске ограничений.

  • В этот раз санкции могут затронуть оператора строительства трубопровода — Nord Stream 2 AG и компании, которые страхуют суда.
  • В то же время власти Германии изучают идею получить от США возможность завершить строительство газопровода в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах. По данным издания, Берлин может вложить средства в развитие проектов по производству и хранению водорода, а также в металлургию и автомобилестроение.

Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»
Фотогалерея 

Бизнес попросил не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» попросила Минфин не вводить заново налог на движимое имущество, отмененный с 2019 года. В условиях пандемии необходимость его платить станет серьезной проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса, считают в ассоциации. До 2019 года этот налог поступал в региональные бюджеты, а бизнес называл его «налогом на модернизацию»: к движимому имуществу относятся станки, компьютерная техника и т.д.

  • С «Опорой» солидарны другие предпринимательские объединения — «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП). Их представители заявили РБК, что считают неправильным возвращать налог на движимое имущество, поскольку это ограничит и без того слабую инвестиционную активность. В Минфине России РБК сообщили, что решение о возврате налога на движимое имущество принято не было. Вместо этого разрабатываются варианты налогообложения, которые «отвечали бы интересам и бизнеса, и государства».
  • Какие могут быть аргументы за возврат налога и в каких формах он может вернуться, разбирался РБК.

За какими событиями следить сегодня

  • ЦБ проведет очередное заседание совета директоров, на котором обсудит дальнейшие шаги по ключевой ставке. Сейчас ставка ЦБ — 4,25% годовых.

  • Компания X5 Retail, которая управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», отчитается о финансовых результатах за последний квартал и весь 2020 год, а в НОВАТЭКе проведут заседание совета директоров, где будет обсуждаться размер дивидендов.

  • Накануне цена нефти Brent в моменте опускалась ниже $63. Падение цен на нефть может послужить негативным фактором для котировок российских нефтяных компаний. Другие важные для инвестора события — в подборке «РБК Инвестиции».

Автор
Наталья Демченко
маски госзакупки Джо Байден Владимир Путин переговоры дебаты Северный поток-2 газопровод Украина Госдеп США налог главные новости движимое имущество ...
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Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков
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Bloomberg узнал о риске санкций США против Nord Stream 2 AG
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Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество
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