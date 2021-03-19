Дебаты Путина и Байдена, опасные для медиков маски. Главное за ночь

Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков; ждать ли дебатов Путина и Байдена; как Германия может «откупиться» от новых санкций против «Северного потока-2»; налог на движимое имущество — в обзоре РБК

Опасны ли для медиков маски

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ, объединяет более 500 предприятий) попросила Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

В ассоциацию обратились представители нескольких больниц с просьбой проверить, соответствуют ли заявленным уровням защиты и не опасны ли для жизни медиков приобретенные на торгах маски. Они были куплены больницами по ценам, которые в АСИЗ называют сильно заниженными. В ассоциации также считают, что это может быть связано с поставками контрафакта. Поставщики дешевых респираторов объясняют низкую цену высокой конкуренцией на рынке и необходимостью демпинговать.