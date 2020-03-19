Что случилось за день. Главные новости РБК
Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Цена российской нефти Urals для Северо-Западной Европы упала до минимума с февраля 2002 года. Накануне, 18 марта, стоимость барреля этой марки снизился на $5,25 — до $18,64, сообщает агентство Argus Media.
- Таким образом, скидка к эталонной марке Brent достигла $4,18 за баррель.
- Цена Urals понижается на фоне решения национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на свою нефть Arab Light и Arab Medium. После развала сделки ОПЕК+ она начала предлагать ее со скидками $5–10 за баррель к российской Urals.
- Как писало агентство Reuters, Саудовская Аравия специально нацелилась на традиционных покупателей российской нефти в Европе в попытке отобрать у России рыночную долю.
Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин теперь должны проходить все граждане, вернувшиеся в Россию из-за рубежа. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.