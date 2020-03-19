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Что случилось за день. Главные новости РБК

Российская нефть рекордно подешевела, всем приезжающим в Россию предписали обязательный карантин, бизнесу дали отсрочку по страховым взносам, в Москве скончалась зараженная коронавирусом пациентка; главные новости — в обзоре РБК

Российская нефть подешевела до $19 за баррель

Цена российской нефти Urals для Северо-Западной Европы упала до минимума с февраля 2002 года. Накануне, 18 марта, стоимость барреля этой марки снизился на $5,25 — до $18,64, сообщает агентство Argus Media.

  • Таким образом, скидка к эталонной марке Brent достигла $4,18 за баррель.
  • Цена Urals понижается на фоне решения национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на свою нефть Arab Light и Arab Medium. После развала сделки ОПЕК+ она начала предлагать ее со скидками $5–10 за баррель к российской Urals.
  • Как писало агентство Reuters, Саудовская Аравия специально нацелилась на традиционных покупателей российской нефти в Европе в попытке отобрать у России рыночную долю.


Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин теперь должны проходить все граждане, вернувшиеся в Россию из-за рубежа. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

  • Все приезжие обязаны позвонить на горячую линию и сообщить даты и место пребывания за границей. В случае ухудшения состояния здоровья они должны вызвать врача на дом.
  • Одновременно власти всех 85 регионов страны ввели режим повышенной готовности. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Премьер Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

  • В частности, власти вводят трехмесячную отсрочку по уплате страховых взносов и аренды (речь об аренде государственного или муниципального имущества), а также мораторий на налоговые и таможенные проверки малых и средних предприятий.
  • Правительство предоставит отсрочку по налоговым платежам для пострадавших отраслей экономики. Туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».
  • Накануне Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для туристических и авиакомпаний.


В России умерла первая пациентка с коронавирусом

Утром в четверг, 19 марта, московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 79-летней пациентки. Причиной смерти сначала называлась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии.

  • Однако позже главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц уточнил, что у пациентки действительно был выявлен коронавирус, но скончалась она не из-за пневмонии, а из-за оторвавшегося тромба.
  • Он добавил, что у женщины, госпитализированной еще 13 марта, были хронические заболевания: сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.
  • Всего, по официальным данным, в России выявили 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки обнаружено 52 новых случая.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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