Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи Общество, 09:14 Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ Бизнес, 09:01 Двое россиян сошли с карантинного лайнера в Японии Общество, 09:00 «Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля Бизнес, 08:58 Личное дело: когда долги компании станут вашими Pro, 08:58 Полмиллиона и свободный график: как открыть свой бизнес с недвижимостью Партнерский материал, 08:38 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля Общество, 08:35 При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека Общество, 08:22 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:07 Треть школьников сообщили о чувстве голода во время учебы Общество, 08:00 Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд Политика, 08:00 Почему Уоррен Баффетт отказывается от медиабизнеса Pro, 07:57 В Омской области погиб бывший глава регионального минздрава Общество, 07:50 Приехавших работать в Хабаровский край китайцев поместили на карантин Общество, 07:35
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Китайцам запретили въезд в Россию, иностранцы увеличили инвестиции в российские активы, на борту сообщившего о проблемах SSJ100 был пассажир Денис Мантуров, Россия сократила вложения в госбумаги США; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Светлана Майорова / ТАСС

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам КНР запрещен въезд в Россию. Граница для них будет закрыта с 20 февраля.

  • Ограничения коснутся как туристов, так и тех, кто едет в Россию на учебу или с деловыми целями. Транзитных пассажиров запрет не затронет.
  • Одновременно власти временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан КНР (прием документов на визу, выдачу приглашений на визит в страну, а также разрешений на привлечение иностранных работников).
  • В мире выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, число погибших превысило 2 тыс. человек. Среди инфицированных двое россиян, это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, с которого уже частично сняли карантин.

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Инвесторы продемонстрировали возросшую уверенность в успехе вложений в российские активы, следует из поступившего в РБК обзора КПМГ рынка слияний и поглощений (M&A) в 2019 году.

  • Объем покупок иностранными компаниями российских активов вырос на 49,5% и достиг $20,9 млрд. Общая сумма сделок M&A увеличилась на 21,5% до $63 млрд, а внутренние сделки выросли на 19% до $40,1 млрд.
  • В КПМГ отмечают, что в 2019 году инвесторы увидели признаки того, что экономика России смогла адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть. Уверенности добавило и снятие санкций с En+, «Евросибэнерго» и UC Rusal.
  • Вырос объем сделок по покупке российских активов американцами (до $3,4 млрд) и жителями Азиатско-Тихоокеанского региона (до $8,2 млрд), приток инвестиций из Европы снизился до $2,6 млрд, из стран Ближнего Востока — до $2,7 млрд.
  • Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M&A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

Во Внуково совершил посадку SSJ100, у которого сработал датчик неисправности. По данным ТАСС и «Интерфакса», на его борту был пассажир по имени Денис Мантуров.

  • После посадки лайнера источник «РИА Новости» сообщил, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров благополучно прибыл в Москву.
  • Все три агентства сообщили, что лайнер прилетел из Берлина, где в этот день министр находился с рабочим визитом.
  • Самолет принадлежит компании «Русджет», специализирующейся на частных и коммерческих полетах. Лайнер совершил аварийную посадку с «открытой передней стойкой шасси», сообщил собеседник «РИА Новости» в экстренных службах.

Россия снизила свое владение госбумагами США

В декабре прошлого года Россия сократила объем вложений в американский государственные бумаги примерно на $1,5 млрд — до $9,9 млрд, следует из данных Минфина США.

  • Объем долгосрочных вложений России составляет $4,27 млрд, краткосрочных — $5,7 млрд.
  • Перед сокращением в декабре Москва три месяца наращивала объем инвестиций в госбумаги США — в ноябре их размер составлял $11,49 млрд.
  • Максимальный размер вложений России в госдолг США был зафиксирован в 2010 году — $176,3 млрд. На фоне санкций, которые ввели после присоединения Крыма, их объем упал до уровня ниже $100 млрд. В ЦБ объясняли сокращение экономическими и геополитическими рисками.
Автор: Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter