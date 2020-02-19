Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам КНР запрещен въезд в Россию. Граница для них будет закрыта с 20 февраля.
- Ограничения коснутся как туристов, так и тех, кто едет в Россию на учебу или с деловыми целями. Транзитных пассажиров запрет не затронет.
- Одновременно власти временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан КНР (прием документов на визу, выдачу приглашений на визит в страну, а также разрешений на привлечение иностранных работников).
- В мире выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, число погибших превысило 2 тыс. человек. Среди инфицированных двое россиян, это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, с которого уже частично сняли карантин.
Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Инвесторы продемонстрировали возросшую уверенность в успехе вложений в российские активы, следует из поступившего в РБК обзора КПМГ рынка слияний и поглощений (M&A) в 2019 году.