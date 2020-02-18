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На борту сообщившего о неисправностях SSJ100 оказался Мантуров

Лайнер SSJ100 сообщил о срабатывании датчика о неисправности перед посадкой во Внуково. На борту самолета находился пассажир по имени Денис Мантуров. Источник «РИА Новости» подтвердил, что министр прибыл в Москву

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет сел во Внуково, подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Оба агентства уточняют, что на борту находился пассажир по имени Денис Мантуров. Так же зовут министра промышленности и торговли.

ТАСС подтверждает, что на борту мог находиться министр промышленности и торговли. Источник «РИА Новости» позднее подтвердил, что Мантуров благополучно прибыл в Москву.

Источники всех трех агентств утверждают, что лайнер следовал из Берлина. Глава Минпромторга Денис Мантуров 18 февраля был в рабочей поездке в Германии.

По словам источника, речь идет о лайнере авиакомпании «Русджет», специализирующейся на частных корпоративных и коммерческих полетах, в том числе VIP-класса.

В авиакомпании «Русджет» на вопросы РБК отвечать отказались и бросили трубку. В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев РБК. РБК направил запрос представителю Минпромторга.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило что во Внуково в 21:20 лайнер SSJ100 совершил «аварийную посадку с открытой передней стойкой шасси». Позднее агентство также со ссылкой на представителя сообщило, что лайнер «благополучно сел». В пресс-службе аэропорта Внуково РБК не смогли не подтвердить, ни опровергнуть информацию о аварийной посадке.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: Внуково, SSJ 100
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